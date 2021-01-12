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Эрдоган: Мы реализовали за 44 дня то, что Минская группа не смогла сделать за 30 лет

Эрдоган: Мы реализовали за 44 дня то, что Минская группа не смогла сделать за 30 лет “Даже с 30-летней задержкой мы обеспечили торжество справедливости в Нагорном Карабахе, достижение стабильности, к которой стремился регион”.
Карабах
12 января 2021 г. 16:46
Эрдоган: Мы реализовали за 44 дня то, что Минская группа не смогла сделать за 30 лет

“Даже с 30-летней задержкой мы обеспечили торжество справедливости в Нагорном Карабахе, достижение стабильности, к которой стремился регион”.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с послами стран Евросоюза в Анкаре.

“Мы помогли решить проблему, которую Минская группа не могла решить в течении 30 лет, помогли нашим изгнанным со своих территорий азербайджанским соотечественникам вновь вернуть свои земли. При поддержке Турции за 44 дня реализовалось то, что Минская группа не смогла решить за 30 лет ”, - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Minsk qrupunun 30 ildə edə bilmədiyini 44 gündə gerçəkləşdirdik"

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