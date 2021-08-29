Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение.

Как передает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

"В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы", - сказал глава турецкого государства.

По его словам, недавняя история не должна быть источников вражды: "Необходимо предпринять конструктивные шаги для устойчивого мира и совместного проживания. Вместо односторонних обвинений должны преобладать реалистические подходы. Мы можем постараться постепенно нормализовать отношения с правительством Армении, которое объявит о готовности двигаться в этом направлении".

Эрдоган подчеркнул важность создания условий для обеспечения постоянного мира и стабильности, экономического развития и регионального сотрудничества.

"Азербайджан также предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение со схожими принципами. Как было согласовано в трехстороннем заявлении, на Южном Кавказе должны сформироваться новые возможности, которые объединят весь регион. Мы готовы работать со всеми сторонами, которые хотят воспользоваться этой исторической возможностью", - добавил президент.

Он также затронул вопрос создания совместной платформы, куда могли бы войти Турция, Азербайджан, Россия, Иран и Армения. Как отметил Эрдоган, Турция хотела бы, чтобы к платформе присоединилась и Грузия

"Потому что есть необходимость прокладки в регионе новых железных и автомобильных дорог. Этим шагом можно было бы устранить существующие в регионе проблемы", - заключил глава турецкого государства.

