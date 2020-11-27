Эммануэль Дюпюи: Усилия армянского лобби во Франции потерпели фиаско

"Принятая Сенатом Франции резолюция не пройдет через Национальную ассамблею Франции".
Об этом французскому бюро Report заявил президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи, комментируя печально известную резолюцию Сената Франции.
"Эта резолюция носит символический характер. Во Франции инициативы поступают в парламент, преимущественно, не из Сената, а от Национальной ассамблеи. К тому же не все сенаторы проголосовали за принятие резолюции. И что самое главное, правящая партия не поддержала резолюцию. Глава Сената Франции и его секретарь также не участвовали в голосовании. Документ носит рекомендательный характер, резолюции не стать законом".
Э.Дюпюи отметил, что правительством Франции не будет принята во внимание резолюция, за которую не проголосовала правящая партия: "Еще одним ключевым аспектом является составление текста резолюции. Сенаторы и его сторонники, явившиеся авторами текста этой резолюции, состоят в оппозиционных партиях. Правящая партия Франции не проголосовала за резолюцию. Таким образом, правящая партия не поддержит резолюцию и после ее представления в Национальную ассамблею Франции, поэтому документ не примет официальный характер. А правительство, в свою очередь, не может ссылаться на резолюцию, за которую не проголосовала правящая партия страны".
По мнению эксперта, усилия армянской общины во Франции потерпели фиаско: "Достаточно беглого взгляда на текст резолюции, становится очевидно, что в нем не так часто упоминается об Азербайджане. В тексте резолюции в большей степени отражены антитурецкие аспекты. Государственный секретарь Франции счел эту резолюцию препятствием для внешней политики страны. В свою очередь, президент подчеркнул, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. После всего этого члены армянской общины во Франции осознали свое поражение".