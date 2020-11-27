Эммануэль Дюпюи: Усилия армянского лобби во Франции потерпели фиаско

"Принятая Сенатом Франции резолюция не пройдет через Национальную ассамблею Франции".

"Принятая Сенатом Франции резолюция не пройдет через Национальную ассамблею Франции".

Об этом французскому бюро Report заявил президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи, комментируя печально известную резолюцию Сената Франции.

"Эта резолюция носит символический характер. Во Франции инициативы поступают в парламент, преимущественно, не из Сената, а от Национальной ассамблеи. К тому же не все сенаторы проголосовали за принятие резолюции. И что самое главное, правящая партия не поддержала резолюцию. Глава Сената Франции и его секретарь также не участвовали в голосовании. Документ носит рекомендательный характер, резолюции не стать законом".

Э.Дюпюи отметил, что правительством Франции не будет принята во внимание резолюция, за которую не проголосовала правящая партия: "Еще одним ключевым аспектом является составление текста резолюции. Сенаторы и его сторонники, явившиеся авторами текста этой резолюции, состоят в оппозиционных партиях. Правящая партия Франции не проголосовала за резолюцию. Таким образом, правящая партия не поддержит резолюцию и после ее представления в Национальную ассамблею Франции, поэтому документ не примет официальный характер. А правительство, в свою очередь, не может ссылаться на резолюцию, за которую не проголосовала правящая партия страны".

По мнению эксперта, усилия армянской общины во Франции потерпели фиаско: "Достаточно беглого взгляда на текст резолюции, становится очевидно, что в нем не так часто упоминается об Азербайджане. В тексте резолюции в большей степени отражены антитурецкие аспекты. Государственный секретарь Франции счел эту резолюцию препятствием для внешней политики страны. В свою очередь, президент подчеркнул, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. После всего этого члены армянской общины во Франции осознали свое поражение".