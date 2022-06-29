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Эмин Гусейнов: Опыт Азербайджана по восстановлению городов может стать примером для всего мира

Эмин Гусейнов: Опыт Азербайджана по восстановлению городов может стать примером для всего мира Правительство Азербайджана приверженно восстановлению освобожденных территорий на основании глобальных стандартов и лучших практик. Самое главной целью является возвращение на эти земли бывших вынужденных переселенцев и обеспечение их комфортными условиям
Карабах
29 июня 2022 г. 10:47
Эмин Гусейнов: Опыт Азербайджана по восстановлению городов может стать примером для всего мира

Правительство Азербайджана приверженно восстановлению освобожденных территорий на основании глобальных стандартов и лучших практик. Самое главной целью является возвращение на эти земли бывших вынужденных переселенцев и обеспечение их комфортными условиями для жизни.

Как сообщает командированный в Польшу для участия во Всемирном форуме городов корреспондент Report, об этом заявил спецпредставитель президента на освобожденных территориях Карабахского экономического района (кроме Шуши) Эмин Гусейнов.

По его словам, главным девизом XI сессии Всемирного форума городов является "Преобразование городов для лучшего будущего", однако в настоящее время перед Азербайджаном стоит более сложная задача - восстановление с нуля разрушенных в ходе оккупации городов. Спецпредставитель президента напомнил, что в ходе армянской оккупации 9 азербайджанских городов были полностью стерты с лица земли.

"Пример Карабаха открыл новые реалии для UN Habitat и Всемирного форума городов того, как можно восстановить город с нуля после полного разрушения. Всем стало понятно, что реализуемые сегодня Азербайджаном шаги не имеют прецедентов, это мега-проект. В рамках форума мы представили его участникам реализуемую Азербайджаном амбициозную программу.
Реализуемые Азербайджаном шаги по восстановлению освобожденных территорий могут стать примером для всего мира. Этот опыт может быть использован и в других странах. Азербайджан - страна, выступающая за мир, призывающая к миру. Однако, к сожалению, на сегодняшний день в мире немало конфликтов, актов вандализма, и работа Азербайджана по восстановлению своих земель может стать примером",- заявил Э. Гусейнов.

По его cловам, концепция "умный город/село" также является одной из основных тем обсуждения в ходе Всемирного форума городов.

"Мы приняли участие в ряде сессий, ознакомились с концепциями Германии, Индии, Мексики, Бразилии и Кореи по этому вопросу. В Азербайджане по принципу "умное село" уже построено первый населенный пункт - Агалы, второе уже на стадии завершения в Физулинском районе. Однако речь не об "умном селе", самое главное - создание комфортных условий для проживания людей.
При подготовке генпланов городов на освобожденных территориях используется принцип "умного города", поэтому считаю, что на этих двух городах мы не остановимся и компонент концепции "умный город" будет присутствовать при восстановлении городов на всех освобожденных территориях",- отметил спецпредставитель президента.

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Версия на английском языке Emin Huseynov: Azerbaijan’s experience in rebuilding cities can become example for whole world

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