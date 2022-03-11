Эксперты ООН, ЕС и Всемирного банка посетят освобожденные территории Азербайджана

В Азербайджан прибыла миссия, состоящая из экспертов ООН, Европейского Союза (ЕС) и Всемирного Банка, для оценки потребностей восстановления и реконструкции на освобожденных территориях на основе методологии Оценки путей восстановления и развития мира (RP

В Азербайджан прибыла миссия, состоящая из экспертов ООН, Европейского Союза (ЕС) и Всемирного Банка, для оценки потребностей восстановления и реконструкции на освобожденных территориях на основе методологии Оценки путей восстановления и развития мира (RPBA).

Как сообщает Report, в ходе визита основное внимание будет уделено работе, проведенной в Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах.

В рамках визита делегация встретилась с руководством Межведомственного центра Координационного штаба, созданного в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, и руководителями рабочих групп, действующих при центре.

Заместитель заведующего отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана, руководитель секретариата Межведомственного центра Нусрат Сулейманов ознакомил гостей с деятельностью Координационного штаба, подчеркнув значение существующего механизма межведомственной координации в осуществлении восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях Азербайджана.

Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов подчеркнул важность экспертной миссии, отметив, что делегация ознакомится с проделанной работой в ходе предстоящего визита в этот район.

По итогам визита экспертная миссия подготовит предварительный доклад.