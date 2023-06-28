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Эксперт: Наличие незаконных вооруженных формирований в Карабахе - источник серьезной угрозы

Эксперт: Наличие незаконных вооруженных формирований в Карабахе - источник серьезной угрозы В Карабахском регионе Азербайджана все еще остаются незаконные вооруженные формирования, что является источником серьезной угрозы.
Карабах
28 июня 2023 г. 09:45
Эксперт: Наличие незаконных вооруженных формирований в Карабахе - источник серьезной угрозы

В Карабахском регионе Азербайджана все еще остаются незаконные вооруженные формирования, что является источником серьезной угрозы.

Как сообщает Report, об этом заявил военный эксперт Адалят Вердиев.

Он отметил, что несмотря на проходящие в Вашингтоне при поддержке американской стороны переговоры по мирному договору, незаконные вооруженные формирования, находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана, прибегли к очередной провокации и обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана: "В результате один военнослужащий получил ранения. В результате ответных мер Вооруженных сил Азербайджана были уничтожены 5 членов незаконного вооруженного формирования. Целью совершения этой провокации было подорвать переговорный процесс по мирному договору в Вашингтоне. Существование на территории Азербайджана этих незаконных вооруженных формирований недопустимо".

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Qarabağda qanunsuz hərbi birləşmələrin hələ də qalması ciddi təhlükə mənbəyidir”

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