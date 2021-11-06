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Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе

Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе Восстановление коммуникаций в регионе послужит росту доходов и благосостояния стран Южного Кавказа.
Карабах
6 ноября 2021 г. 11:39
Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе

Восстановление коммуникаций в регионе послужит росту доходов и благосостояния стран Южного Кавказа.

Об этом Report заявил бывший президент Латвии Валдис Затлерс в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума.

"Когда железные и автодороги соединят страны Южного Кавказа, а также откроют дорогу Армении во внешний мир, ситуация будет меняться очень быстро.

Когда люди видят выгоду в сотрудничестве, в том числе в торговле, то это приводит к росту доходов и благосостояния, что также меняет отношения между странами.

Важно ускорить процесс восстановления коммуникаций во благо региона", - заявил В.Затлерс.

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Версия на азербайджанском языке Latviyanın sabiq prezidenti: “Kommunikasiyaların bərpası regionda rifahın artmasına kömək edəcək”
Версия на английском языке Former president of Latvia: Restoration of communications to contribute to prosperity growth in region

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