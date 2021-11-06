Экс-президент Латвии: Восстановление коммуникаций послужит росту благосостояния в регионе

Восстановление коммуникаций в регионе послужит росту доходов и благосостояния стран Южного Кавказа.

Восстановление коммуникаций в регионе послужит росту доходов и благосостояния стран Южного Кавказа.

Об этом Report заявил бывший президент Латвии Валдис Затлерс в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума.

"Когда железные и автодороги соединят страны Южного Кавказа, а также откроют дорогу Армении во внешний мир, ситуация будет меняться очень быстро.

Когда люди видят выгоду в сотрудничестве, в том числе в торговле, то это приводит к росту доходов и благосостояния, что также меняет отношения между странами.

Важно ускорить процесс восстановления коммуникаций во благо региона", - заявил В.Затлерс.