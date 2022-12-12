Экоактивисты проводят акцию протеста против незаконной эксплуатации ресурсов в Карабахе

В Шуше азербайджанские активисты и члены экологических неправительственных организаций (НПО) проводят акцию протеста на участке автодороги, находящейся под временным контролем российских миротворцев, требуя прекратить экологический террор в Карабахском эк

В Шуше азербайджанские активисты и члены экологических неправительственных организаций (НПО) проводят акцию протеста на участке автодороги, находящейся под временным контролем российских миротворцев, требуя прекратить экологический террор в Карабахском экономическом регионе.

Как сообщает корреспондент Report с места событий, протестующие требуют, чтобы в район приехал командующий российскими миротворческими силами генерал-майор Андрей Волков.

Напомним, что по итогам обсуждений, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, с 10 декабря специалисты министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должны были провести мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в зоне временного размещения российских миротворческих сил и связанных с этим экологических последствий.

Однако мониторинг не состоялся в результате провокации.