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Несмотря на морозную погоду, экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается

Несмотря на морозную погоду, экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 110 дней. Несмотря на морозную погоду, экоактивисты, как и в первые дни акции, проявл
Карабах
31 марта 2023 г. 20:42
Несмотря на морозную погоду, экоакция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 110 дней. Несмотря на морозную погоду, экоактивисты, как и в первые дни акции, проявляют высокую активность. Они неизменно требуют положить конец экологическому террору на азербайджанских территориях.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, участники акции демонстрируют твердую волю и настойчивость.

Принимающие участие в акции волонтеры и экоактивисты, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolu: aksiya iştirakçıları qarlı havaya baxmayaraq etirazlarını davam etdirir

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