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Гюнай Эфендиева: Шуша - историческая память азербайджанцев

Гюнай Эфендиева: Шуша - историческая память азербайджанцев Шуша- историческая память многих азербайджанцев, родина для многих исторических личностей и культуры.
Карабах
19 мая 2022 г. 17:44
Гюнай Эфендиева: Шуша - историческая память азербайджанцев

Шуша занимает огромное место в исторической памяти азербайджанцев, этот город - родина многих выдающихся деятелей культуры.

Как передает Report, об этом заявила президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева в ходе выступления на международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды” в Шуше.

Она добавила, что в Карабахе продолжат проводить различные мероприятия, а фонд тюркской культуры и наследия продолжит активно участвовать в них. Директор фонда также отметила важность межкультурного сотрудничества.

"Все культуры являются частью мирового наследия. Как народы, мы все обязаны хранить наше культурное наследие", -заявила она.

"До оккупации Карабах был одним из самых процветающих регионов. К сожалению, культурное наследие, которое поколениями передавалось, теперь было разрушено",- добавила она.

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