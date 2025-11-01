Джаббар Шыкташ: Каждый мой визит в Карабах показывает новые этапы развития и восстановления

Каждый раз, когда я приезжаю в Карабах, я становлюсь свидетелем новых разработок и строительных работ.

Как передает Report со ссылкой на местное бюро, об этом заявил главный редактор турецкой газеты Yeşil Iğdır Джаббар Шыкташ в интервью журналистам накануне своего очередного визита в Карабах.

"Это будет мой третий визит в Карабах. Впервые я посетил регион в 2024 году, чтобы принять участие в Конгрессе Победы. После Второй Карабахской войны у нас появилась возможность лично увидеть происходящие там процессы. Азербайджан проделал огромную работу в этом направлении. Он наглядно показал мировой общественности разрушения, совершённые армянами, а затем представил восстановительные работы, проводимые на этих территориях", - отметил Шыкташ.

Он добавил, что во время первой поездки в Шушу многие районы оставались заминированными:

"Мы поднялись на Джыдыр-дюзю и увидели места, где сражались наши героические солдаты. В то время там активно готовились проекты и начинались строительные работы. Во время второй поездки в прошлом году уже были построены магистральные дороги, тоннели и другая инфраструктура. Все города восстанавливаются. Несмотря на глобальные проблемы в мире, в Карабахе ведётся масштабная работа, идёт впечатляющий процесс восстановления", - подчеркнул он.