Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Джаббар Шыкташ: Каждый мой визит в Карабах показывает новые этапы развития и восстановления

    Карабах
    • 01 ноября, 2025
    • 20:00
    Джаббар Шыкташ: Каждый мой визит в Карабах показывает новые этапы развития и восстановления

    Каждый раз, когда я приезжаю в Карабах, я становлюсь свидетелем новых разработок и строительных работ.

    Как передает Report со ссылкой на местное бюро, об этом заявил главный редактор турецкой газеты Yeşil Iğdır Джаббар Шыкташ в интервью журналистам накануне своего очередного визита в Карабах.

    "Это будет мой третий визит в Карабах. Впервые я посетил регион в 2024 году, чтобы принять участие в Конгрессе Победы. После Второй Карабахской войны у нас появилась возможность лично увидеть происходящие там процессы. Азербайджан проделал огромную работу в этом направлении. Он наглядно показал мировой общественности разрушения, совершённые армянами, а затем представил восстановительные работы, проводимые на этих территориях", - отметил Шыкташ.

    Он добавил, что во время первой поездки в Шушу многие районы оставались заминированными:

    "Мы поднялись на Джыдыр-дюзю и увидели места, где сражались наши героические солдаты. В то время там активно готовились проекты и начинались строительные работы. Во время второй поездки в прошлом году уже были построены магистральные дороги, тоннели и другая инфраструктура. Все города восстанавливаются. Несмотря на глобальные проблемы в мире, в Карабахе ведётся масштабная работа, идёт впечатляющий процесс восстановления", - подчеркнул он.

    Карабах Джаббар Шыкташ
    Cabbar Şıktaş: Qarabağa hər səfərimdə yeni inkişaf, quruculuq işlərinin şahidi oluram

    Последние новости

    20:11

    "Араз-Нахчыван" вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

    Футбол
    20:07

    После свержения режима Асада в Сирию из Турции вернулись 550 тысяч человек

    В регионе
    20:05

    Посол: Украина и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения

    Внешняя политика
    20:00

    Джаббар Шыкташ: Каждый мой визит в Карабах показывает новые этапы развития и восстановления

    Карабах
    19:54

    Посол Израиля: В Карабахе наблюдается невероятный прогресс

    Внутренняя политика
    19:42
    Фото

    Турецкие журналисты ознакомились с инновациями в сфере ИКТ в Нахчыване

    Медиа
    19:32

    ChatGPT запретили давать советы по двум темам

    ИКТ
    19:13

    В Армении начали ставить штампы в паспорта без изображения горы Агрыдаг

    В регионе
    19:00

    В Исмаиллы произошло землетрясение

    Происшествия
    Лента новостей