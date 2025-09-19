Два года назад азербайджанская армия начала операции по восстановлению суверенитета

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ровно два года назад в эти минуты азербайджанская армия начала локальную антитеррористическую операцию для восстановления государственного суверенитета.

    Report напоминает, что Министерство обороны 19 сентября около 11:45 сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии в направлении Агдамского района из минометов и стрелкового оружия различного калибра подразделениями ВС Армении, находящимися на территории Азербайджана, где временно размещался российский миротворческий контингент. В результате обстрела были ранены двое военнослужащих азербайджанской армии.

    Азербайджанская армия начала локальную антитеррористическую операцию в 13:10, уже в 13:22 Министерство обороны сделало официальное заявление.

    Антитеррористическая операция проводилась под личным контролем Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и завершилась всего за 23 часа 50 минут, 20 сентября в 13:00, то есть длилась менее суток.

    К операции были привлечены части подразделений коммандос, механизированных и мотострелковых подразделений Сухопутных войск, некоторые группы Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Сил специального назначения, а также ограниченный личный состав и боевая техника ракетно-артиллерийских и инженерно-саперных подразделений.

    Благодаря высокому профессионализму подразделения смогли умело прорвать позиции противника, которые он долгое время строил и укреплял.

    Эффективное и рациональное использование танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, артиллерийских систем, военной авиации и средств радиоэлектронной борьбы, а также беспилотных летательных аппаратов при выполнении боевых задач сыграло большую роль в успешном завершении операции.

    Подразделения армии не входили в населенные пункты и не вступали в контакт с гражданским населением армянского происхождения. Чтобы населенные пункты и проживающее там население не пострадали, они были изолированы от вооруженного столкновения силами Внутренних войск, которые двигались за подразделениями, участвующими в операции. Удары по гражданской инфраструктуре, населению и населенным пунктам не наносились.

    20 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу и объявил о восстановлении суверенитета Азербайджана в результате успешного завершения антитеррористических мероприятий, носивших локальный характер. Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев отметил, что азербайджанские солдаты и офицеры проявили, как высокий профессионализм, так и высокие моральные качества.

    Президент в своем обращении к народу с сожалением подчеркнул, что, во время антитеррористических мероприятий были шехиды: "Да упокоит Аллах души наших шехидов. У нас были и раненые солдаты и офицеры. Да исцелит их Аллах. Они отдали свои жизни за Родину, за справедливость, за суверенитет Азербайджана. Светлая память о шехидах будет вечно жить в наших сердцах".

    İki il əvvəl Azərbaycan ordusu dövlət suverenliyinin bərpası üçün əməliyyatlara başlayıb
    Today marks two years since Azerbaijani army began operations to restore state sovereignty

