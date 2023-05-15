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Дороги, ведущие в Шушу - РЕПОРТАЖ

Дороги, ведущие в Шушу - РЕПОРТАЖ Благоустройство азербайджанских земель началось сразу после их освобождения от длительной армянской оккупации. Дороги, которые когда-то обрывались на бывших прифронтовых территориях, теперь тянутся до государственных границ Азербайджана.
Карабах
15 мая 2023 г. 10:07
Дороги, ведущие в Шушу - РЕПОРТАЖ

Благоустройство азербайджанских земель началось сразу после их освобождения от длительной армянской оккупации. Дороги, которые когда-то обрывались на бывших прифронтовых территориях, теперь тянутся до государственных границ Азербайджана.

Одной из дорог, которая ведет нас в Шушу, - это магистральная автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша. Она берет начало от автомагистрали M6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур. Протяженность этой дороги, соединяющей освобожденные от оккупации Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы, составляет 81,7 километра.

В следующем году по этой магистрали можно будет быстрее добраться до культурной столицы Азербайджана.

Проектный инженер Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) Эйюб Гусейнов сказал сотруднику Report, что расстояние от Ахмедбейли до Шуши по этой дороге сократилось на 20 км.

Он отметил, что первые 46 км дороги, то есть участок до поселка Туг, будут шестиполосным, а другая часть протяженностью 35,7 км будет четырехполосной. По словам Гусейнова, дорога будет построена в соответствии со стандартами автомобильной дороги категории 1-B.

Инженер подчеркнул, что основные работы на участке дороги 66-81,7 км были завершены: "На этом участке построены виадуки, 6 тоннелей и дорожные развязки. В настоящее время на этом участке завершены основные работы, включая укладку асфальтового покрытия. То есть здесь выполнено 85 процентов работ”.

А.Гусейнов отметил, что на других участках дороги продолжаются строительно-монтажные работы:

"Всего на дороге предусмотрено 7 тоннелей. Общая протяженность тоннелей - 12,7 км. По данному проекту будут проведены необходимые работы по дорожной инфраструктуре. Завершение работ по укладке верхнего покрытия на дороге в целом запланировано на 2024 год”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşaya uzanan yollar: şükür qovuşdurana - REPORTAJ 

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