Документальный фильм о 44-дневной войне номинирован на международную премию

Документальный фильм новостного канала Vice News вошел в список номинантов на престижную британскую премию One World Media

Документальный фильм новостного канала Vice News, снятый во время Отечественной войны, вошел в список номинантов на престижную британскую премию One World Media (OWM).

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте OWM.

Фильм "На передовой военных операций в Азербайджане" поборется в номинации "Новостная премия года".

В фильме рассказывается о преступлениях, совершенных армянами против гражданского населения Азербайджана во время военных действий.

Премия One World Media вручается за лучшие материалы, опубликованные в мировых СМИ. В этом году в отборе приняли участие более 500 работ из 96 стран.

Победители премии будут объявлены 17 июня.