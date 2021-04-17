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Документальный фильм о 44-дневной войне номинирован на международную премию

Документальный фильм о 44-дневной войне номинирован на международную премию Документальный фильм новостного канала Vice News вошел в список номинантов на престижную британскую премию One World Media
Карабах
17 апреля 2021 г. 13:36
Документальный фильм о 44-дневной войне номинирован на международную премию

Документальный фильм новостного канала Vice News, снятый во время Отечественной войны, вошел в список номинантов на престижную британскую премию One World Media (OWM).

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте OWM.

Фильм "На передовой военных операций в Азербайджане" поборется в номинации "Новостная премия года".

В фильме рассказывается о преступлениях, совершенных армянами против гражданского населения Азербайджана во время военных действий.

Премия One World Media вручается за лучшие материалы, опубликованные в мировых СМИ. В этом году в отборе приняли участие более 500 работ из 96 стран.

Победители премии будут объявлены 17 июня.

Полную версию фильма можно посмотреть по ссылке.

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Версия на английском языке Documentary dedicated to 44-Day War nominated for international award
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsinə həsr olunmuş sənədli film beynəlxalq mükafata namizəddir - VİDEO

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