Директор института по безопасности: Места ракетных обстрелов Гянджи показывают безжалостность войны

Места ракетных обстрелов города Гянджи показывают насколько безжалостна война и как она губит всех

Места ракетных обстрелов города Гянджи показывают, насколько безжалостна война и как она губит всех.

Как передает Report, об этом журналистам сказал директор института по вопросам безопасности и сотрудничества в Центральной Азии Шафкат Сабиров в ходе визита казахстанской делегации в Гянджу.

Делегация посетила в Гяндже территории, разрушенные в результате ракетной атаки вооруженных сил Армении в ходе 44-дневной войны.

При этом Ш. Сабиров отметил, что Азербайджан с особой бережностью относится к своим памятникам истории и сохраняет то, что "было создано дедами за всю жизнь".

Сабиров также отметил, что уже два дня как находится в Азербайджане: был в Баку, а вчера в Шуше.