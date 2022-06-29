Дипломаты и международные эксперты выпустили мальков форели в реку Хакари

Начался визит дипломатического корпуса, аккредитированного в Азербайджане, членов международных организаций и экспертов в Зангилан.

Начался визит дипломатического корпуса, аккредитированного в Азербайджане, членов международных организаций и экспертов в Зангилан.

Как передает Report из Зангилана, сначала гости выпустили мальков форели в реку Хакари.

Гостям рассказали о работе по восстановлению экологии и биоразнообразия региона, которым был нанесен серьезный ущерб за годы оккупации Зангилана.

По словам Фируддина Алиева, начальника Службы охраны биоразнообразия, золотая речная форель числится в Красной книге.

И сегодняшняя акция позволит увеличить их популяцию по всей стране.

"Сегодня в реку Хакари будет выпущено около трех тысяч мальков", - сказал он, отметив, что данное мероприятие является уже традицией. По его словам, данная разновидность форели наиболее приспособлена к местным условиям.

Дипломаты и члены международных организаций далее ознакомятся с "умным селом" Агалы в Зангилане и примут участие в международной конференции на тему “Содействие партнерству и деятельности по устойчивому управлению водными ресурсами”, которая пройдет здесь.



