О нас

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в ночные часы, за день проехали 118 автомобилей

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в ночные часы, за день проехали 118 автомобилей Несмотря на холодную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в ночные часы.
Карабах
6 апреля 2023 г. 00:14
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в ночные часы, за день проехали 118 автомобилей

Несмотря на холодную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в ночные часы.

Как сообщает с места событий сотрудник Report, экоактивисты и молодые волонтеры выражают справедливое недовольство азербайджанского общества, требуют положить конец экологическому террору, прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Они, продолжая демонстрировать высокую активность, проявляют волю и настойчивость, призывая мировое сообщество встать на защиту экологии.

Принимающие участие в акции волонтеры и представители НПО, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как и с первого дня, препятствий для свободного передвижения автомобилей в гуманитарных целях через территорию проведения акции нет.

За день на дороге Ханкенди-Лачын было обеспечено беспрепятственное движение 118 автомобилей российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста.

Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают привлеченные на территорию военнослужащие Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана и полиция.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolu: Aksiya gecə saatlarında da davam edir, 118 avtomobil maneəsiz keçib

Экслюзивные новости

Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi