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Член Сената Италии: Мы очень рады, что границы Азербайджана восстановлены

Член Сената Италии: Мы очень рады, что границы Азербайджана восстановлены Основная цель визита в Гянджу парламентариев, представляющих различные политические силы Италии, - увидеть тяжелые последствия 30-летней войны и посетить место, где погибли ни в чем не повинные люди.
Карабах
6 декабря 2020 г. 09:58
Член Сената Италии: Мы очень рады, что границы Азербайджана восстановлены

Основная цель визита в Гянджу парламентариев, представляющих различные политические силы Италии, - увидеть тяжелые последствия 30-летней войны и посетить место, где погибли ни в чем не повинные люди.

Как передает Report, об этом сообщила член Сената Италии, заместитель главы Ассоциации итальяно-азербайджанской дружбы Мария Ризотти.

"Конечно, это очень болезненный исход войны. Здесь погибли ни в чем не повинные люди и дети. Однако мы очень рады, что границы Азербайджана, уже признанные международным правом, были восстановлены. Теперь начинается еще один сложный этап этого вопроса. Во всех этих районах ведутся реабилитационные работы, чтобы вернуть людей туда, где они когда-то жили.

Основываясь на дружеских отношениях между Азербайджаном и Италией, могу сказать, что мы также будем поддерживать возрождение территорий страны", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Senatının üzvü: “Çox məmnunuq ki, Azərbaycanın sərhədləri bərpa olunub”

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