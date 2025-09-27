Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Чилийские сенаторы посетили Шушу и Ханкенди

    Карабах
    • 27 сентября, 2025
    • 17:06
    Чилийские сенаторы посетили Шушу и Ханкенди

    Делегация Сената Национального конгресса Республики Чили в рамках визита в Азербайджан сегодня посетила города Шушу и Ханкенди.

    Об этом сообщили Report в отделе СМИ и связей с общественностью Милли Меджлиса.

    Было отмечено, что сенаторы, прибывшие в Ханкенди, почтили память павших за Родину шехидов минутой молчания.

    Знакомство с Шушой началось с Городской площади. Сенаторам рассказали о том, как во время оккупации армяне расстреляли установленные здесь статуи выдающихся деятелей культуры Азербайджана Хуршидбану Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.

    Затем гости ознакомились с мечетью Юхары Гевхарага, осмотрели крепостные стены Шуши, посетили Иса-булагы, поднялись на Джыдыр-дюзю.

    Гостям, прибывшим на Джыдыр дюзю, рассказали о том, как в ходе 44-дневной Отечественной войны героические азербайджанские солдаты, взбираясь по отвесным скалам, ценой своих жизней и крови освободили Шушу от оккупации. Было отмечено, что сегодня Джыдыр дюзю, как и до оккупации, превратился в место проведения грандиозных мероприятий.

    Затем чилийские сенаторы побывали в городе Ханкенди, где прогулялись по площади Победы, ознакомились с масштабными строительными работами в городе.

    Было доведено до внимания, что сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана жизнь возвращается в свое русло. По мере строительства и восстановления населенных пунктов бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои родные края. До настоящего времени более 50 тыс. бывших вынужденных переселенцев вернулись на родную землю, где живут, работают и получают образование.

    Сенаторы также побеседовали с матерями шехидов.

    Фото
    Фото
