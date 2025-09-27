Чилийские сенаторы посетили Шушу и Ханкенди

Делегация Сената Национального конгресса Республики Чили в рамках визита в Азербайджан сегодня посетила города Шушу и Ханкенди.

Об этом сообщили Report в отделе СМИ и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Было отмечено, что сенаторы, прибывшие в Ханкенди, почтили память павших за Родину шехидов минутой молчания.

Знакомство с Шушой началось с Городской площади. Сенаторам рассказали о том, как во время оккупации армяне расстреляли установленные здесь статуи выдающихся деятелей культуры Азербайджана Хуршидбану Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.

Затем гости ознакомились с мечетью Юхары Гевхарага, осмотрели крепостные стены Шуши, посетили Иса-булагы, поднялись на Джыдыр-дюзю.

Гостям, прибывшим на Джыдыр дюзю, рассказали о том, как в ходе 44-дневной Отечественной войны героические азербайджанские солдаты, взбираясь по отвесным скалам, ценой своих жизней и крови освободили Шушу от оккупации. Было отмечено, что сегодня Джыдыр дюзю, как и до оккупации, превратился в место проведения грандиозных мероприятий.

Затем чилийские сенаторы побывали в городе Ханкенди, где прогулялись по площади Победы, ознакомились с масштабными строительными работами в городе.

Было доведено до внимания, что сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана жизнь возвращается в свое русло. По мере строительства и восстановления населенных пунктов бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои родные края. До настоящего времени более 50 тыс. бывших вынужденных переселенцев вернулись на родную землю, где живут, работают и получают образование.

Сенаторы также побеседовали с матерями шехидов.