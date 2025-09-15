Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Бывший вынужденный переселенец: Сегодня мы возвращаемся в Кяльбаджар как граждане страны-победительницы

    Карабах
    • 15 сентября, 2025
    • 06:49
    Долгие годы я жил жизнью переселенца, сегодня я очень счастлив. Благодарю президента Ильхама Алиева и доблестную Азербайджанскую Армию за то, что они подарили нам этот день.

    Об этом в интервью Report заявил бывший вынужденный переселенец Джавид Оруджов вернувшийся в родной Кяльбаджар,

    Он отметил, что стал переселенцем, когда ему было два года, и теперь, в 35 лет, возвращается на родную землю:

    "Сегодня мы, граждане страны-победительницы, возвращаемся на земли, по которым скучали долгие годы, в условиях полной безопасности. Когда мне было два года, мы были вынуждены покинуть Кяльбаджар. Сейчас у меня четверо детей, и я возвращаюсь вместе с ними. Желаю всем людям испытать такое же спокойствие и радость".

    Д. Оруджов почтил память шехидов Отечественной войны, отдавших свою жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

