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Бывший премьер Бельгии: Пора перевернуть страницу войны и начать работу над долгосрочным миром

Бывший премьер Бельгии: Пора перевернуть страницу войны и начать работу над долгосрочным миром Азербайджану и Армении нужно начать работу над мирным договором.
Карабах
4 ноября 2021 г. 15:10
Бывший премьер Бельгии: Пора перевернуть страницу войны и начать работу над долгосрочным миром

Азербайджану и Армении нужно начать работу над мирным договором.

Об этом Report заявил бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм в кулуарах VIII Бакинского глобального форума.

"Важно, что ситуация в регионе на сегодняшний день стабилизировалась. На данный момент пора перевернуть страницу войны и начать работать над долгосрочным миром", - заявил Ив Летерм.

Бывший премьер Бельгии отметил, что для этого необходимо больше понимания между народами, а также привлечение инвестиций в регион и развитие там хороших условий для жизни.

"Еще очень многое предстоит сделать", - добавил он.

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Версия на английском языке Former Belgian PM: Time to turn page of war and start working on long-term peace
Версия на азербайджанском языке İv Leterm: "Müharibə səhifəsini çevirib dayanıqlı sülh yaratmaq vaxtıdır"

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