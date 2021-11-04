Бывший премьер Бельгии: Пора перевернуть страницу войны и начать работу над долгосрочным миром

Азербайджану и Армении нужно начать работу над мирным договором.

Азербайджану и Армении нужно начать работу над мирным договором.

Об этом Report заявил бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм в кулуарах VIII Бакинского глобального форума.

"Важно, что ситуация в регионе на сегодняшний день стабилизировалась. На данный момент пора перевернуть страницу войны и начать работать над долгосрочным миром", - заявил Ив Летерм.

Бывший премьер Бельгии отметил, что для этого необходимо больше понимания между народами, а также привлечение инвестиций в регион и развитие там хороших условий для жизни.

"Еще очень многое предстоит сделать", - добавил он.