Бывший премьер Бельгии: Пора перевернуть страницу войны и начать работу над долгосрочным миром

Азербайджану и Армении нужно начать работу над мирным договором.
Об этом Report заявил бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм в кулуарах VIII Бакинского глобального форума.
"Важно, что ситуация в регионе на сегодняшний день стабилизировалась. На данный момент пора перевернуть страницу войны и начать работать над долгосрочным миром", - заявил Ив Летерм.
Бывший премьер Бельгии отметил, что для этого необходимо больше понимания между народами, а также привлечение инвестиций в регион и развитие там хороших условий для жизни.
"Еще очень многое предстоит сделать", - добавил он.