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Бывшая вынужденная переселенка: Я возвращаюсь в родной Джебраил

Бывшая вынужденная переселенка: Я возвращаюсь в родной Джебраил Я возвращаюсь в родной Джебраил.
Карабах
22 июля 2025 г. 07:10
Бывшая вынужденная переселенка: Я возвращаюсь в родной Джебраил

Я возвращаюсь в родной Джебраил.

Как передает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Тахира Абдуллаева, переехавшая в восстановленный город Джебраил.

"Я возвращаюсь в родной край вместе с сыном, невесткой и внуками. Я дала себе слово: как только Джебраил будет освобожден от оккупации, я ступлю на эту землю босыми ногами. Я всегда рассказывала своим внукам о прекрасных местах Джебраила. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья ветеранам", — добавила жительница Джебраила.

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