Бывшая вынужденная переселенка: Я возвращаюсь в родной Джебраил

Я возвращаюсь в родной Джебраил.
Как передает Report, об этом сказала бывшая вынужденная переселенка Тахира Абдуллаева, переехавшая в восстановленный город Джебраил.
"Я возвращаюсь в родной край вместе с сыном, невесткой и внуками. Я дала себе слово: как только Джебраил будет освобожден от оккупации, я ступлю на эту землю босыми ногами. Я всегда рассказывала своим внукам о прекрасных местах Джебраила. Да упокоит Всевышний души шехидов и дарует здоровья ветеранам", — добавила жительница Джебраила.