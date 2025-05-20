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Бывшая вынужденная переселенка: Теперь мои внуки увидят родную землю Агдама

Бывшая вынужденная переселенка: Теперь мои внуки увидят родную землю Агдама Теперь мои внуки увидят родную землю Агдама.
Карабах
20 мая 2025 г. 06:35
Бывшая вынужденная переселенка: Теперь мои внуки увидят родную землю Агдама

Теперь мои внуки увидят родную землю Агдама.

Как передает Report, эти слова сказала Тавад Аллахвердиева — одна из бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся в село Кенгерли Агдамского района.

"После оккупации нашего села мне пришлось переселиться в Баку вместе с тремя детьми. Сегодня, в 75 лет, я вновь возвращаюсь в родной дом — вместе с детьми и внуками. Это счастье невозможно передать словами", - поделилась она.

А.Тавад также почтила память шехидов, пожелала здоровья ветеранам и выразила глубокую благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

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Версия на азербайджанском языке Kəngərli kəndinə qayıdan sakin: Artıq nəvələrim doğma Ağdam torpağını görəcəklər

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