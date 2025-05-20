Бывшая вынужденная переселенка: Теперь мои внуки увидят родную землю Агдама

Теперь мои внуки увидят родную землю Агдама.

Теперь мои внуки увидят родную землю Агдама.

Как передает Report, эти слова сказала Тавад Аллахвердиева — одна из бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся в село Кенгерли Агдамского района.

"После оккупации нашего села мне пришлось переселиться в Баку вместе с тремя детьми. Сегодня, в 75 лет, я вновь возвращаюсь в родной дом — вместе с детьми и внуками. Это счастье невозможно передать словами", - поделилась она.

А.Тавад также почтила память шехидов, пожелала здоровья ветеранам и выразила глубокую благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.