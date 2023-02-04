Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует

Радует, как постепенно освобожденные территории Азербайджана восстанавливаются, возвращаются к жизни.

Радует, как постепенно освобожденные территории Азербайджана восстанавливаются, возвращаются к жизни.

Об этом Report заявила путешественница из Великобритании Саша Хини (Sascha Heeney).

Взволнованная увиденным С. Хини сказала, что ожидала увидеть места, полные боли и скорби. "Но очень отрадно наблюдать, как молодое поколение восстанавливает эти места, пытается вернуть их первоначальный вид, вернуть к жизни", - сказала она.

Она заявила, что видит как строятся аэропорты, жилые дома, создаются города и села, чтобы когда-то изгнанные отсюда люди смогли вернуться на свои земли.

Рассказывая о своих впечатлениях от посещения Азыхской пещеры, она отметила, что данное место является уникальным и имеет историческую ценность.

"Для многих путешественников освобожденные территории являются очень интересными для посещения. Мы слышали в новостях о приходящем тут, но увидеть все своими глазами - привилегия для нас",- добавила она.

Сегодня началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международной группы путешественников, представляющих 12 стран. В состав группы из 30 человек входят представители США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России. Путешественники посетят 4-6 февраля освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.