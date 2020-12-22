О нас
Report Georgia
Аудио новости

Брайза: Россия и Турция заполнили геополитический вакуум на Южном Кавказе

Брайза: Россия и Турция заполнили геополитический вакуум на Южном Кавказе "Я не вижу уже никакого шанса для Армении по получению статуса для Нагорного Карабаха"
Карабах
22 декабря 2020 г. 16:34
Брайза: Россия и Турция заполнили геополитический вакуум на Южном Кавказе
Мэтью Брайза
0 : 00
0 : 00

Геополитика региона уже изменилась. Россия и Турция заполнили дипломатический вакуум в целом на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом в ходе онлайн-дискуссии организованной GCRF-Compass и Университетом ADA заявил бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Армянская сторона пытается держать на повестке вопрос определения статуса Нагорного Карабаха. В этом ей также помогает Франция. Но я не вижу уже в этом вопросе никакого шанса. Путин в одном из своих интервью заявил, что еще в октябре, когда в Карабахе шли бои, он говорил с премьером Пашиняном о том, что Азербайджан готов остановиться, если Армения освободит оккупированные территории, и в частности Шушу. Но Пашинян заявил, что этого не будет и они готовы продолжить войну", - сказал он.

По словам Брайзы, геополитика региона уже изменилась: "Россия, в частности, получила то, что хотела - ее миротворцы на территории Азербайджана. Кроме того, в последнем пункте совместного заявления от 10 ноября указывается на разблокирование экономических и транспортных связей региона, что в свою очередь сыграет позитивно с точки зрения геополитики. Будет налажена прямая связь Нахчывана с остальной частью Азербайджана. Может быть открыта граница Армении с Турцией и Азербайджаном, что будет ей в пользу, так как она будет включена в региональные проекты".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Brayza: “Rusiya və Türkiyə Cənubi Qafqazdakı geosiyasi vakuumu doldurdu”
Версия на английском языке Bryza: Russia and Turkey have filled geopolitical vacuum in the South Caucasus

Новости партнеров

Другие новости из категории

Брайза: Минская группа ОБСЕ  уже мертва
Брайза: Минская группа ОБСЕ  уже мертва
22 декабря 2020 г. 17:35
Похоронен солдат, ставший шехидом в Отечественной войне
ФотоПохоронен солдат, ставший шехидом в Отечественной войне
22 декабря 2020 г. 17:26
Кадры из освобожденного села Зогалбулаг Ходжавендского района
Кадры из освобожденного села Зогалбулаг Ходжавендского района
22 декабря 2020 г. 16:58
Сванте Корнелл: Армяне не понимали, что мир не признал аннексию Карабаха
Сванте Корнелл: Армяне не понимали, что мир не признал аннексию Карабаха
22 декабря 2020 г. 16:46
Хулуси Акар: Турция направила в Карабах 60 военнослужащих
Хулуси Акар: Турция направила в Карабах 60 военнослужащих
22 декабря 2020 г. 16:14
НАНА: Армяне эксплуатировали источники минеральной воды в Кельбаджаре
НАНА: Армяне эксплуатировали источники минеральной воды в Кельбаджаре
22 декабря 2020 г. 16:09
Проводится очистка Зангиланского и Губадлинского районов от мин
ФотоПроводится очистка Зангиланского и Губадлинского районов от мин
22 декабря 2020 г. 15:55
Видеокадры из села Бальянд Джебраильского района
Видеокадры из села Бальянд Джебраильского района
22 декабря 2020 г. 15:06
Турецкие военные саперы проводят тренировки по инженерному обеспечению 
Турецкие военные саперы проводят тренировки по инженерному обеспечению 
22 декабря 2020 г. 13:02
За последние 30 лет армянское население в Нагорном Карабахе сократилось
За последние 30 лет армянское население в Нагорном Карабахе сократилось
22 декабря 2020 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi