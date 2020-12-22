Брайза: Россия и Турция заполнили геополитический вакуум на Южном Кавказе

"Я не вижу уже никакого шанса для Армении по получению статуса для Нагорного Карабаха"

Геополитика региона уже изменилась. Россия и Турция заполнили дипломатический вакуум в целом на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом в ходе онлайн-дискуссии организованной GCRF-Compass и Университетом ADA заявил бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Армянская сторона пытается держать на повестке вопрос определения статуса Нагорного Карабаха. В этом ей также помогает Франция. Но я не вижу уже в этом вопросе никакого шанса. Путин в одном из своих интервью заявил, что еще в октябре, когда в Карабахе шли бои, он говорил с премьером Пашиняном о том, что Азербайджан готов остановиться, если Армения освободит оккупированные территории, и в частности Шушу. Но Пашинян заявил, что этого не будет и они готовы продолжить войну", - сказал он.

По словам Брайзы, геополитика региона уже изменилась: "Россия, в частности, получила то, что хотела - ее миротворцы на территории Азербайджана. Кроме того, в последнем пункте совместного заявления от 10 ноября указывается на разблокирование экономических и транспортных связей региона, что в свою очередь сыграет позитивно с точки зрения геополитики. Будет налажена прямая связь Нахчывана с остальной частью Азербайджана. Может быть открыта граница Армении с Турцией и Азербайджаном, что будет ей в пользу, так как она будет включена в региональные проекты".