Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году

"Армения должна предоставить Азербайджану карты минных полей"

"Я сейчас нахожусь в центре города Агдама. Как видите, здесь ничего не осталось. Как в Варшаве в 1945 году после того, как нацисты уничтожили все. Какой уровень ненависти. Армяне так жестоко разрушили этот город".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший сопредседатель МГ ОБСЕ, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, находящийся в Агдамском районе в рамках поездки группы международных аналитиков с Университетом ADA.

М. Брайза запечатлел на видео, каким разрушения подвергся Агдам и его достопримечательности.

"Известная Джума мечеть в Агдаме, очень прекрасная. Для меня это символ того, что было потеряно, но также и символ надежды . Потому что договоренности 9/10 ноября создали стабильную платформу для построения мира. Я надеюсь, что через несколько лет азербайджанцы смогут вернуться сюда, но для этого сначала нужно обезвредить все мины. Армения должна предоставить Азербайджану карты минных полей", - заявил Брайза.

Он также запечатлел как азербайджанский солдат выходит из мечети: "Очень эмоционально, видеть как азербайджанский солдат выходит из мечети в Агдаме, он символизирует то, как жизнь возвращается в этот город, и является обещанием, что принесет мир на эту землю".

Вместе с группой международных аналитиков он также побывал в комплексе-мавзолее карабахских ханов в Агдаме, где воочию убедился в разрушениях, которым подвергся этот исторический объект. "Он последние 30 лет использовалась как стойло для скота, до сих пор тут сохранился запах", - отмечает он.

"И в конце моей поездки - вид на дорогу, ведущую в Ходжалы и Ханкенды с надеждой...", - резюмирует М. Брайза.