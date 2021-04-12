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Брайза: Это будет очень эмоциональная поездка в Агдам

Брайза: Это будет очень эмоциональная поездка в Агдам "Я был в Агдаме 12 или 14 лет назад и помню, что был потрясен уровнем разрушений и опустошения"
Карабах
12 апреля 2021 г. 11:58
Брайза: Это будет очень эмоциональная поездка в Агдам
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"Я был в Агдаме 12 или 13 лет назад и помню, что был потрясен уровнем разрушений и опустошения".

Как сообщает Report, об этом заявил экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, направляющийся в Агдамский район в составе группы международных аналитиков с Университетом ADA.

"Я направляюсь в Агдам с группой международных экспертов, чтобы лучше понять что произошло в ходе войны. Я был в Агдаме 12 или 14 лет назад и я помню, когда был там, то был потрясен уровнем разрушений и опустошения. И я так полагаю, что сейчас там не лучше. Это будет очень эмоциональная поездка", - сказал М. Брайза.

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Версия на английском языке Bryza says trip to Aghdam will be 'very emotional'
Версия на азербайджанском языке Metyu Brayza: "Ağdama səfər çox emosional olacaq"

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