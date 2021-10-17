Бойцы Физули: После прорыва передовой, не выдержав нашего натиска, враг бежал

Одним из успешных сражений Азербайджанской армии во II Карабахской войне стала "Физулинская операция". Боевая операция за освобождение города сыграла решающую роль для последующих этапов войны. Поэтому операция по освобождению Физули считается одним из са

Одним из успешных сражений Азербайджанской армии во II Карабахской войне стала "Физулинская операция". Боевая операция за освобождение города сыграла решающую роль для последующих этапов войны. Поэтому операция по освобождению Физули считается одним из самых значительных сражений на юго-восточном фронте Отечественной войны.

Именно в этот день, 17 октября прошлого года, славная Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильхама Алиева освободила Физули от оккупации.

В ходе боев было уничтожено значительное количество живой силы и техники Армении. Оставшийся в живых состав противника был вынужден бежать с поля боя, бросив боеприпасы.

Сегодня азербайджанский народ отмечает первую годовщину освобождения родного города. В этот знаменательный день город посетила группа военнослужащих, участвовавших в "Физулинской операции". Военнослужащие посетили территории, где шли тяжелые бои лицом к лицу с врагом, и поделились своими воспоминаниями.

Бойцы сообщили Report, что бои за город стали одной из грандиозных операций Азербайджанской армии.

По словам офицера спецназа, "Физулинская операция" считается одной из самых важных, потому что именно здесь располагалось один из основных укреплений противника, и наша армия продвинулась, прорвав эту преграду: "Одной из главных целей было прорвать передовую. Кроме того, на этом направлении имеются основные стратегические высоты, которые находились под контролем противника. Поэтому на этом направлении шли ожесточенные бои. Однако мы смогли достичь поставленной цели, прорвали защитные заграждения армян, враг был вынужден отступить".

"Наш моральный дух подкрепляли героизм боевых товарищей, с которыми служили долгие годы, месть за погибших и единство нашего народа. Тесное сплочение нашего народа вокруг железного кулака Верховного главнокомандующего подталкивало нас идти дальше", - добавил офицер спецназа.

Старший лейтенант Азербайджанской армии Самир Амиров отметил, что наши отважные воины за короткий срок прорвали заграждение, создаваемое врагом в течение 30 лет: "Потери во время боев очень сильно сказывались на нас, но желание отомстить придало нам еще большую силу. Потому что мы с чувством мести шли вперед только ради одной цели и наносили удары по врагу. После прорыва нашей отважной армией передовой, враг бежал, не выдержав натиска".

После освобождения Физули в центре города был поднят трехцветный азербайджанский флаг. Государственный флаг, развевающийся в освобожденном городе, вызвал большой душевный подъем у азербайджанского народа и армии. Военный эксперт Азер Байрамов, напомнивший, что в первые дни боев от оккупации были освобождены несколько сел Физули, сказал, что победа, одержанная в первый день, служит повышению боевого духа и решимости. Он отметил, что первые успехи в любой войне играют исключительную роль на последующих этапах боевых действий.

Военный эксперт также рассказал о важности боевых операций, прводимых за освобождение города Физули. По его словам, в результате "Физулинской операции" было уничтожено значительное количество живой силы и техники армян: "Основные сила и техника врага были сосредоточены именно на этом направлении. На Джебраильско-Физулинском направлении Азербайджанская армия прорвала инженерные укрепления противника, известные как "Оганян". Также проведенными в этом направлении мероприятиями был захвачен контроль, в результате контрнаступления нашей армии с нескольких направлений были разгромлены основные силы противника, дислоцированные в городе Физули. Уничтожение вражеских сил в Физули сыграло огромную роль в проведении Азербайджанской армией очередной наступательной операции”.

В городе, разрушенном во время вражеской оккупации, сегодня проводятся созидательные работы, начинается новая жизнь. В разрушенном и разграбленном армянами Физули ведутся восстановительно-строительные работы и восстанавливается вся инфраструктура.

Фото и видео: Эхтирам Джаби