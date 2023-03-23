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Блинкен: Азербайджан и Армения могут вскоре договориться о мире

Блинкен: Азербайджан и Армения могут вскоре договориться о мире Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Азербайджан и Армения могут вскоре выйти на мирные договоренности.
Карабах
23 марта 2023 г. 02:17
Блинкен: Азербайджан и Армения могут вскоре договориться о мире

Азербайджан и Армения могут вскоре выйти на мирные договоренности.

Как сообщает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената Конгресса.

"И считаю, что имеется благоприятная возможность, не хочу это преувеличивать, но благоприятная возможность, позволяющая в действительности завершить подготовку мирного соглашения", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства, комментируя попытки Вашингтона содействовать нормализации между Баку и Ереваном.

"Я встречался в этом году с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Мюнхене на конференции по безопасности.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении сравнительно недавно находились в Вашингтоне. Ожидаю, что они вернутся. Мы работали над текстом договоренности", - сказал Блинкен.

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “Azərbaycan və Ermənistan tezliklə sülh sazişi üzrə razılıq əldə edə bilər”

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