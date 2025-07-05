BAMF: Минная угроза остается одной из самых острых проблем Азербайджана

Минная угроза все еще остается одной из самых острых проблем, с которыми сталкивается Азербайджан.

Минная угроза все еще остается одной из самых острых проблем, с которыми сталкивается Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель департамента Международного евразийского медиа фонда (BAMF) Гейдар Рзаев в своем выступлении о серии просветительских мероприятий по борьбе с минной угрозой в Карабахском регионе.

Отмечая актуальность минной безопасности в данном регионе, представитель BAMF подчеркнул необходимость развития просветительской работы среди населения освобожденных от оккупации территорий: "По предварительным оценкам, Армения заложила на нашей территории свыше 1,5 млн мин - это один из самых высоких показателей минного загрязнения в мире. С 2020 года зафиксировано 399 минных инцидентов, и с каждым годом увеличивается число пострадавших. Это свидетельствует о том, что угроза сохраняет устойчивый характер".

По его словам, просветительские мероприятия приобретают на этом фоне особую значимость, и BAMF уже более 20 лет работает в этом направлении. "Эта деятельность имеет жизненно важное значение для формирования индивидуальных знаний о безопасности и правил поведения в условиях минной опасности", - подчеркнул представитель BAMF.