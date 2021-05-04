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Баку проявил жест доброй воли и освободил троих военнослужащих Армении

Баку проявил жест доброй воли и освободил троих военнослужащих Армении В соответствии с гуманизмом и гуманистической политикой, продемонстрированной президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, трое армянских военнослужащих, разоруженных в Карабахе после трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года,
Карабах
4 мая 2021 г. 18:41
Баку проявил жест доброй воли и освободил троих военнослужащих Армении

В соответствии с гуманизмом и гуманистической политикой, продемонстрированной президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, трое армянских военнослужащих, разоруженных в Карабахе после трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, были освобождены.

Как сообщает Report со ссылкой на Caliber.Az, в ближайшие часы эти лица будут доставлены в Ереван на военном самолете Баку-Ереван в сопровождении командующего российскими миротворцами Рустама Мурадова.

Были освобождены следующие лица: Роверт Варданян, Самвел Шухян, Сейран Тамразян.

Несмотря на то, что в ходе расследования было подтверждено, что эти лица являются армянскими военнослужащими, их причастность к преступной деятельности, включая операции, в результате которых были убиты или ранены азербайджанские военнослужащие или гражданские лица, не была установлена.

К сожалению, на продемонстрированную Азербайджаном политику высокого гуманизма Армения не отвечает аналогичными принципами.

Армения до сих пор не выдает карты минных полей в Карабахе, а заложенные мины приводят к гибели мирных жителей и военнослужащих, а также наносят вред их здоровью.

Также Армения не предоставляет информацию о более чем 4 000 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Большинство из них были убиты и похоронены в братских могилах. Одно из таких кладбищ было обнаружено в селе Башлыбель Кельбаджарского района.

Между тем Армения до сих пор не предоставляет информацию и о гражданах Азербайджана, которые находились в плену во время Первой Карабахской войны. Тот факт, что они живы, был подтвержден представителями Международного комитета Красного Креста, которые вели с ними различные переписки. Вероятно, эти люди подверглись пыткам и были жестоко убиты. Тем не менее, Ереван отказывается предоставлять о них какую-либо информацию. На каком основании Армения говорит о гуманизме и предъявляет претензии к Азербайджану?!

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Версия на английском языке Azerbaijan hands over three servicemen to Armenia under humanism principles
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan humanizm prinsiplərinə uyğun olaraq üç hərbçini Ermənistana təhvil verib

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