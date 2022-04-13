Байрамов: Обсуждения с главой МИД Армении прошли конструктивно

В целом обсуждения с главой МИД Армении прошли конструктивно.

В целом обсуждения с главой МИД Армении Араратом Мирзояном прошли конструктивно.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

При этом он добавил, что процесс нормализации отношений, безусловно, требует времени и последующих шагов.

"Азербайджан в очередной раз продемонстрировал добрую волю в этом вопросе", отметил глава МИД.

11 апреля состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. По сообщению внешнеполитического ведомства Азербайджана, в продолжение достигнутых договоренностей на уровне лидеров двух государств стороны обменялись мнениями о работе по подготовке будущего мирного соглашения, организации Совместной пограничной комиссии, а также по гуманитарным вопросам.