Байрамов: Мы слышим положительные мессиджи из Армении касательно мирного соглашения

В последние дни мы слышим положительные мессиджи из Армении касательно мирного соглашения.

В последние дни мы слышим положительные мессиджи из Армении касательно мирного соглашения.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Глава МИД Азербайджана заявил, что проинформировал своего итальянского коллегу о всех шагах и предложениях, выдвинутых азербайджанской стороной, для стабилизации отношений с Арменией.

"В последние дни мы услышали положительные сообщения из Армении в этом направлении. Азербайджан неоднократно заявлял о своей позиции", - заявил Д. Байрамов.