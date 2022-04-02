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Байрамов: Мы слышим положительные мессиджи из Армении касательно мирного соглашения

Байрамов: Мы слышим положительные мессиджи из Армении касательно мирного соглашения В последние дни мы слышим положительные мессиджи из Армении касательно мирного соглашения.
Карабах
2 апреля 2022 г. 13:45
Байрамов: Мы слышим положительные мессиджи из Армении касательно мирного соглашения

В последние дни мы слышим положительные мессиджи из Армении касательно мирного соглашения.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Глава МИД Азербайджана заявил, что проинформировал своего итальянского коллегу о всех шагах и предложениях, выдвинутых азербайджанской стороной, для стабилизации отношений с Арменией.

"В последние дни мы услышали положительные сообщения из Армении в этом направлении. Азербайджан неоднократно заявлял о своей позиции", - заявил Д. Байрамов.

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Версия на английском языке Bayramov: We hear positive messages from Armenia regarding peace agreement
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Ermənistandan sülh sazişi ilə bağlı müsbət mesajlar eşidirik”

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