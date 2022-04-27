Байрамов: Есть определенные результаты переговоров с главой МИД Армении

Телефонные переговоры с главой МИД Армении дали определенные результаты.

Телефонные переговоры с главой МИД Армении дали определенные результаты.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Грузии Илией Дарчиашвили.

Глава МИД отметил, что обсудил постконфликтную ситуацию и вопрос возвращения на освобожденные территории вынужденных переселенцев сегодня в ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства Грузии, а также проинформировал грузинского коллегу о работе по подписанию мирного договора с Арменией и о своем телефонном разговоре с главой МИД этой страны Араратом Мирзояном.

"У меня уже было два телефонных разговора с министром иностранных дел Армении. Уже есть условия для того, чтобы начала работу Комиссия по делимитации и демаркации границ", - отметил Д. Байрамов.

Также министр отметил, что Азербайджан и Армения согласовали состав участников Совместной пограничной комиссии, достигли договоренности касательно проведения в ближайшее время заседания Совместной пограничной комиссии, а также рабочей группы по выработке мирного соглашения.

Д. Байрамов подчеркнул важность открытия коммуникаций в регионе.