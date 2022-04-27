О нас
Аудио новости

Байрамов: Есть определенные результаты переговоров с главой МИД Армении

Байрамов: Есть определенные результаты переговоров с главой МИД Армении Телефонные переговоры с главой МИД Армении дали определенные результаты.
Карабах
27 апреля 2022 г. 13:36
Байрамов: Есть определенные результаты переговоров с главой МИД Армении
Джейхун Байрамов

Телефонные переговоры с главой МИД Армении дали определенные результаты.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Грузии Илией Дарчиашвили.

Глава МИД отметил, что обсудил постконфликтную ситуацию и вопрос возвращения на освобожденные территории вынужденных переселенцев сегодня в ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства Грузии, а также проинформировал грузинского коллегу о работе по подписанию мирного договора с Арменией и о своем телефонном разговоре с главой МИД этой страны Араратом Мирзояном.

"У меня уже было два телефонных разговора с министром иностранных дел Армении. Уже есть условия для того, чтобы начала работу Комиссия по делимитации и демаркации границ", - отметил Д. Байрамов.

Также министр отметил, что Азербайджан и Армения согласовали состав участников Совместной пограничной комиссии, достигли договоренности касательно проведения в ближайшее время заседания Совместной пограничной комиссии, а также рабочей группы по выработке мирного соглашения.

Д. Байрамов подчеркнул важность открытия коммуникаций в регионе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Ermənistan XİN rəhbəri ilə danışıqlarda müəyyən nəticələr əldə olunub”
Версия на английском языке Bayramov talks on certain results of negotiations with Armenian FM

Самое читаемое

В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
25 апреля 2022 г. 04:08
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта
В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта
23 апреля 2022 г. 12:27
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
23 апреля 2022 г. 17:31
Православные Азербайджана отмечают Пасху
ФотоПравославные Азербайджана отмечают Пасху
24 апреля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi