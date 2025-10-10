Бахром Ашрафханов: Мечеть в Физули символизирует братство и единство мусульманского мира

Церемония закладки фундамента мечети в Физули символизирует не только начало строительства религиозного сооружения, но и воплощает братство, дружбу и единство мусульманского мира.

Как передает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов на брифинге, посвященном церемонии закладки фундамента мечети в Физули.

По его словам, подаренная братскому азербайджанскому народу Туркменистаном мечеть является ярким примером духовных ценностей и взаимной солидарности.

"Церемония закладки фундамента мечети символизирует не только начало строительства религиозного сооружения, но и воплощает братство, дружбу и единство мусульманского мира. Этот благородный шаг Туркменистана еще раз подтверждает общность наших культурных, религиозных и исторических связей", - сказал он.

Он подчеркнул, что Узбекистан, как искренний друг и партнер Азербайджана, участвует в процессе восстановления освобожденных территорий.

"Мы с гордостью реализуем строительство общеобразовательной школы в Физули и потому глубоко осознаем духовную значимость сегодняшнего события", - отметил посол.