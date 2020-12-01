Азербайджанские военнослужащие исполнили Государственный гимн в Лачине

Государственный гимн прозвучал в исполнении азербайджанских военных под развевающимся государственным флагом

В освобожденном от оккупации Лачинском районе прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Как сообщает Report, Государственный гимн прозвучал в исполнении азербайджанских военнослужащих под развевающимся государственным флагом.

Лачинский район был возвращен Азербайджану 1 декабря на основании трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения. 1 декабря подразделения Азербайджанской армии вошли в освобожденный от оккупации Лачинский район и водрузили в городе Азербайджанский флаг.