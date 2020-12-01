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Азербайджанские военнослужащие исполнили Государственный гимн в Лачине

Азербайджанские военнослужащие исполнили Государственный гимн в Лачине Государственный гимн прозвучал в исполнении азербайджанских военных под развевающимся государственным флагом
Карабах
1 декабря 2020 г. 11:15
Азербайджанские военнослужащие исполнили Государственный гимн в Лачине
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В освобожденном от оккупации Лачинском районе прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Как сообщает Report, Государственный гимн прозвучал в исполнении азербайджанских военнослужащих под развевающимся государственным флагом.

Лачинский район был возвращен Азербайджану 1 декабря на основании трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения. 1 декабря подразделения Азербайджанской армии вошли в освобожденный от оккупации Лачинский район и водрузили в городе Азербайджанский флаг.

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Версия на английском языке Azerbaijani soldiers sing national anthem in Lachin
Версия на азербайджанском языке Laçında Azərbaycan Himni oxundu

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