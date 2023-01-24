О нас

Азербайджанские экоактивисты призывают мировое сообщество встать на защиту экологии

Азербайджанские экоактивисты призывают мировое сообщество встать на защиту экологии Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы. Экоактивисты проявляют высокую активность
Карабах
24 января 2023 г. 22:14
Азербайджанские экоактивисты призывают мировое сообщество встать на защиту экологии

Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы. Экоактивисты проявляют высокую активность.

Они призывают мировое сообщество встать на защиту экологии.

Как передает сотрудник Report с места событий, принимающие участие в демонстрациях волонтеры и активисты, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Дорога, как и в первые дни акции, в настоящее время открыта для гуманитарных целей.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı fəallar dünya ictimaiyyətini ekologiyanı qorumağa çağırırlar

Самое важное

Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
24 января 2023 г. 11:34
Председатель: Разработка Концепции возвращения в Западный Азербайджан близится к завершению
Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению
24 января 2023 г. 11:25
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
24 января 2023 г. 09:38
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
23 января 2023 г. 23:36
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
23 января 2023 г. 23:31
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
23 января 2023 г. 23:18
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
23 января 2023 г. 23:08
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
23 января 2023 г. 20:43
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
23 января 2023 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi