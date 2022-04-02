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Азербайджан заинтересован в увеличении числа итальянских компаний, участвующих в восстановлении Карабаха

Азербайджан заинтересован в увеличении числа итальянских компаний, участвующих в восстановлении Карабаха Азербайджан заинтересован в увеличении числа итальянских компаний, осуществляющих деятельность по восстановлению освобожденных территорий.
Карабах
2 апреля 2022 г. 14:00
Азербайджан заинтересован в увеличении числа итальянских компаний, участвующих в восстановлении Карабаха

Азербайджан заинтересован в увеличении числа итальянских компаний, осуществляющих деятельность по восстановлению освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

В ходе встречи Д. Байрамов проинформировал итальянского коллегу о работах по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.

Глава МИД отметил, что итальянские компании уже работают там.

По его словам, Азербайджан заинтересован в привлечении зарубежных, в том числе итальянских, компаний в процесс по разминированию освобожденных территорий.

Министр Луиджи Ди Майо в свою очередь заверил, что итальянские компании предпримут дополнительные шаги в этом направлении.

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Версия на английском языке Azerbaijan interested in increasing number of Italian companies involved in restoration of Karabakh

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