Азербайджан заинтересован в увеличении числа итальянских компаний, участвующих в восстановлении Карабаха

Азербайджан заинтересован в увеличении числа итальянских компаний, осуществляющих деятельность по восстановлению освобожденных территорий.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
В ходе встречи Д. Байрамов проинформировал итальянского коллегу о работах по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.
Глава МИД отметил, что итальянские компании уже работают там.
По его словам, Азербайджан заинтересован в привлечении зарубежных, в том числе итальянских, компаний в процесс по разминированию освобожденных территорий.
Министр Луиджи Ди Майо в свою очередь заверил, что итальянские компании предпримут дополнительные шаги в этом направлении.