Азербайджан заинтересован в увеличении числа итальянских компаний, участвующих в восстановлении Карабаха

Азербайджан заинтересован в увеличении числа итальянских компаний, осуществляющих деятельность по восстановлению освобожденных территорий.

Азербайджан заинтересован в увеличении числа итальянских компаний, осуществляющих деятельность по восстановлению освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

В ходе встречи Д. Байрамов проинформировал итальянского коллегу о работах по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.

Глава МИД отметил, что итальянские компании уже работают там.

По его словам, Азербайджан заинтересован в привлечении зарубежных, в том числе итальянских, компаний в процесс по разминированию освобожденных территорий.

Министр Луиджи Ди Майо в свою очередь заверил, что итальянские компании предпримут дополнительные шаги в этом направлении.