Азербайджан призвал Международный суд ООН принять ряд мер в отношении Армении

В Международном суде ООН в Гааге продолжились слушания по иску Азербайджана против Армении

В Международном суде ООН в Гааге продолжились слушания по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как передает Report, в ходе второго дня слушаний представитель азербайджанской стороны, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов призвал суд принять следующие меры в отношении Армении:

- Армения должна предпринять все необходимые шаги для оперативного, безопасного и эффективного разминирования наземных мин, установленных на азербайджанских территориях армянскими военными и/или другими группами под руководством, контролируемым или спонсируемым Арменией, в том числе путем немедленного предоставления всеобъемлющей и точной информации о местоположении и характеристиках наземных мин на территории Азербайджана;

- Армения должна немедленно прекратить подвергать опасности жизни азербайджанцев, устанавливая, поощряя или содействуя установке наземных мин на территории Азербайджана;

- Армения должна предпринять все необходимые шаги для предотвращения того, чтобы организации, действующие на территории Армении, включая организацию VOMA, занимались пропагандой расовой ненависти и насилия на расовой почве, направленного против азербайджанцев;

- Армения должна обеспечить представление доказательств, связанных с обвинениями в преступлениях на этнической почве против азербайджанцев, о которых ей известно. В том числе тех, которые указаны в сообщениях Азербайджана;

В целом, он отметил, что Азербайджан долго вел переговоры с Арменией и обратился в суд только после того, как в Ереване уклонились от переговоров.