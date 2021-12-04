Азербайджан передал Армении 10 армянских военных

4 декабря 2021 года Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами гуманизма, передала Армении 10 военнослужащих армянского происхождения.

4 декабря 2021 года Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами гуманизма, передала Армении 10 военнослужащих армянского происхождения.

Об этом Report сообщили в Службе государственной безопасности.

Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе в направлении Кельбаджара. Следует отметить, что приверженный принципам гуманизма Азербайджан недавно обеспечил экстрадицию гражданского лица армянского происхождения и военнослужащего в Армению 26 ноября 2021 года.

В то же время, в результате переговоров армянская сторона передала азербайджанской стороне карты минных полей и других освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики.

"Выражаем признательность Министерству обороны Российской Федерации за посредничество, оказанное в передаче карт минных полей", - говорится в сообщении.