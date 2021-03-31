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Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"

Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер" 15 марта 2021 года в ходе операции по очистке территорий, проведенной сотрудниками ANAMA, в городе были обнаружены обломки двух разорвавшихся ракет
Карабах
31 марта 2021 г. 12:16
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер

"В период Отечественной войны Армения использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"".

Как сообщает Report, об этом в интервью Caliber.az заявил представитель Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

- Бывший президент Армении Серж Саргсян, премьер-министр Никол Пашинян, а также бывший главный военный инспектор Министерства обороны Армении Мовсес Акопян заявляли, что во время 44-дневной войны Армения применила против Азербайджана ракетный комплекс "Искандер". В последние дни этот вопрос снова стал темой обсуждения в армянских СМИ, а в социальных сетях появились видеоролики, демонстрирующие запуск ракеты. Как бы вы прокомментировали подобные заявления?

- Комментировать подобные заявления не входит в нашу компетенцию.

- Может быть ваши сотрудники находили обломки каких-либо ракет?

- С декабря 2020 года Агентство по разминированию в освобожденным от оккупации городе Шуша проводит работы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов. 15 марта 2021 года в ходе операции по очистке территорий, проведенной сотрудниками Агентства, в городе были обнаружены обломки двух разорванных ракет.

- Можете сообщить координаты места, где были найдены обломки?

- Географические координаты обломков ракет следующие: 39°45'38.10«N 46°44'33.90»E и 39°45'27.80«N 46°45'25.80»E. В ходе проверки специалистами Агентства опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу "Искандер". Даже при поиске в открытых интернет-ресурсах можно определить, что идентификационный номер 9М723 принадлежит ракете "Искандер". Все это подтверждает, что в период Отечественной войны, в частности, для уничтожения города Шуша, Армения использовала против Азербайджана ракеты "Искандер".

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Версия на английском языке Armenia used Iskander missiles against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycana qarşı “İskəndər” raketlərindən istifadə etməsi sübut olunub

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