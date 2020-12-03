Армения использовала наемников и иностранных боевиков против Азербайджана

Об этом говорится в отчете Центра Анализа международных отношений

Армения и её диаспора были вовлечены в процесс вербовки, использования, финансирования и обучения наёмников и иностранных боевиков, как на местном уровне, так и за рубежом. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Центра Анализа международных отношений.

В докладе отмечается, что в ходе Второй Карабахской войны (27 сентября - 9 ноября 2020 г.) правительство Армении неоднократно призывало негосударственных акторов к участию в военных действиях в Карабахском регионе Азербайджана, с целью усиления националистической пропаганды и нарратива о виктимизации. В отчёте содержится информация об участии иностранных боевиков, в том числе наёмников, на стороне Армении, в период военных операций, проводимых на международно-признанных территориях Азербайджана. Изначально, даётся оценка правовой базы, регулирующей такие действия, включая Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наёмников, которую недавно ратифицировало Национальное собрание Армении. Затем, в двух разделах этого отчёта описывается процесс вербовки наёмников и иностранных боевиков.

"К сожалению, использование иностранных боевиков для армянской стороны не ново. Во время Первой Нагорно-Карабахской войны (1988–94 г.г.) солдаты как армянского, так и неармянского происхождения активно участвовали в боевых действиях и совершали военные преступления в Карабахском регионе, включая и Ходжалинский геноцид, учинённый в 1992 году. Ярким тому примером является уроженец Калифорнии международный террорист Монте Мелконян, заключенный в тюрьму во Франции за совершение террористических актов в 1980-х годах, который участвовал в военных операциях против азербайджанского гражданского населения в Карадаглы, Ходжалы и других населенных пунктах Азербайджана. Книга, опубликованная его братом Маркаром Мелконяном под названием «Путь моего брата», подтверждает некоторые из этих действий: «Монте прибыл в Мартуни двадцать два дня назад, но уже ходил по двум полям смерти, пропитанных свежей кровью пленных и безоружных крестьян [имеется в виду Карадаглы и Ходжалы]», - говорится в одном отрывке из книги. В 1996 году М.Мелконян, член террористической организации АСАЛА и военный преступник, был возведен в статус национального героя Армении.

Незаконное использование иностранных боевиков и наёмников на стороне Вооруженных сил Армении имело место и в период Второй Карабахской Войны. Обнаруженные убедительные доказательства активного участия иностранных боевиков в Карабахском регионе дополняют длинный список армянских военных преступлений и грубых нарушений международного и гуманитарного права, совершенных в период Нагорно-Карабахского конфликта.

Использование Арменией наёмников и иностранных боевиков против Азербайджана

Правовая база

В существовании наёмников и иностранных боевиков нет ничего нового. Люди веками путешествовали как иностранные боевики в другие государства, чтобы сражаться с вооруженными силами. Однако, суть этих явлений в современном мире стала более сложной с учётом привлечения многочисленных акторов и сетей, которые вербуют, используют, обучают и финансируют эти группировки. Более того, этим группировкам теперь уделяется больше внимания в связи с их масштабом, мотивацией и дальнейшими действиями. В качестве внешних игроков они вмешивались в вооруженные конфликты в различных частях мира. В этом контексте стоит вспомнить об их активном участии в разрушительных конфликтах в Сирии и в Ираке в последние годы.

Согласно статье 47 Дополнительного протокола I от 1977 года к Женевским конвенциям от 1949 года:

Наёмник - это любое лицо, которое: (а) специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте; (b) фактически принимает непосредственное участие в военных действиях; (c) принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны; (d) не является гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте; (e) не (входит) в личном составе вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; и (f) не послано государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил.

Кроме того, «наёмник не имеет права на статус комбатанта или военнопленного»

Определение наёмника (статья 1) в Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наёмников от 1989 года (далее - Конвенция) состоит из двух частей: статья 1(1) и 1(2). Статья 1(1) относится к международным вооруженным конфликтам и в основном воспроизводит ранее описанную статью 47 Дополнительного протокола I от 1977 года к Женевским конвенциям от 1949 года. В статье 1(2) упоминаются «любые другие ситуации», в которых люди вербуются с целью участия в согласованном акте насилия, направленном на «свержение правительства или подрыв конституционного строя государства иным образом, или подрыв территориальной целостности государства» и также используется термин - наёмник. Использование наёмников также может быть связано с другой незаконной деятельностью, включая терроризм.

Согласно статье 5 Конвенции, государства-участники не должны вербовать, использовать, финансировать или обучать наёмников, и каждое государство-участник устанавливает свою юрисдикцию в отношении любого из преступлений, указанного в Конвенции (статья 9).

С другой стороны, не существует международно-согласованного юридического определения иностранных боевиков. Однако, в целом, этот термин понимается как относящийся к лицам, мотивированным различными факторами, такими как религиозная и политическая идеология, финансовая выгода, плохие экономические и социальные условия, и прочее, которые покидают свою страну происхождения, чтобы присоединиться к негосударственным вооруженным группировкам в вооруженных конфликтах. Одно различие между иностранными боевиками и наёмниками заключается в том, что мобилизация первых может включать граждан стран, участвующих в конфликте, например, из диаспоры, тогда как наёмники не являются гражданами сторон конфликта. При этом важно также подчеркнуть, что, иногда, финансовая выгода может не играть какой-либо конкретной роли для иностранных боевиков.

Совет Безопасности ООН принял две резолюции, касающиеся феномена иностранных боевиков. Первая Резолюция 2170 (2014), относилась к действиям иностранных боевиков, связанных с «ИГИЛ», «Ан-Нусрой» и другими группировками, связанными с «Аль-Каидой». Вторая, Резолюция 2178 (2014), обеспечивает нормативную базу для иностранных боевиков-террористов, определяемых как «лица, отправляющиеся в государство, не являющееся государством их проживания или гражданства, для целей совершения, планирования, подготовки или участия в совершении террористических актов или для подготовки террористов или прохождения такой подготовки, в том числе в связи с вооруженным конфликтом». В то же время эта резолюция не даёт руководящих указаний о том, как интерпретировать место жительства, которое может отличаться в соответствии с национальным законодательством, что приводит к разным толкованиям, в частности, при рассмотрении ситуации членов диаспоры и лиц с двойным гражданством. Государства-члены должны предотвращать и пресекать вербовку, организацию, транспортировку или оснащение иностранных боевиков-террористов в соответствии с международным правом в области прав человека, международным беженским правом и международным гуманитарным правом.

Азербайджан стал участником Конвенции, ратифицировав ее 4 декабря 1997 года. 27 октября 2020 года Национальное собрание Армении также ратифицировало эту Конвенцию, проголосовав 71 голосом за.

Принимая во внимание вышеупомянутую правовую базу, этот отчёт определит, привлекались ли наёмники и иностранные боевики в качестве внешних акторов со стороны Армении против Азербайджана в Карабахе.

Наёмники

По сообщениям средств массовой информации, власти Армении используют наёмников из зарубежных стран в войне против Азербайджана в Карабахе. В частности, Армения перевозила на оккупированные территории Азербайджана боевиков из Сирии и Ирака, принадлежащих к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую все западные страны, включая США и ЕС, классифицируют как террористическую организацию, для подготовки к дальнейшим боевым действиям и обучению армянских ополченцев.

Согласно информационному агентству Cairo24, а также информации, имеющейся у спецслужб, «стараниями Армении, сотни вооруженных террористов из Сулеймании, которая считается оплотом РПК в Ираке, были переброшены в Нагорный Карабах через Иран». В то же время «Стражи исламской революции создали специальные лагеря для подготовки боевиков на иранской земле перед отправкой в ​​Нагорный Карабах».

В начале октября Служба государственной безопасности Азербайджана перехватила радиосвязь курдских террористов, воюющих на стороне Армении против Азербайджана в зоне конфликта. На YouTube размещен видеоролик, содержащий аудиозаписи разговоров и их расшифровка. «На записи, террористы говорят о тяжелой ситуации на армянской стороне, больших потерях, а также эффективном использовании дронов азербайджанской стороной, выражают сожаление в связи с тем, что купились на обещания армян и прибыли в зону конфликта».

Как сообщили источники в разведке, Армения направила террористов РПК в город Шуша, для того, чтобы воевать против азербайджанской армии. По словам захваченного армянского военнослужащего Микаэляна Альберта Ерванди, Армения привезла в Карабах 1,500 наёмников курдского происхождения. Они получают 600 долларов в месяц.

В недавнем интервью Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Армения активно использовала иностранных наёмников и что в подтверждение этого у Азербайджана имеются многочисленные фото- и видеодокументы, а также паспорта иностранных граждан, в частности граждан Франции, США, Ливана, Канады, Грузии и других стран. «Часть этих граждан имеют армянское происхождение, часть — нет. Но это не меняет сути вопроса, поскольку участие со стороны Армении иностранных наёмников, конечно же, является недопустимым».

Иностранные боевики

Не секрет, что граждане разных стран, мотивированные призывом властей Армении, приехали в Армению, чтобы воевать против Азербайджана в Карабахе. Одной из основных причин их присоединения к вооруженным силам в Карабахе была демонстрация христианской солидарности с армянами. Например, гражданин Греции, бывший унтер-офицер греческой армии, участвовавший в войнах в Косово и в Афганистане, объяснил, что причиной его решения отправиться воевать в Карабах стало стремление оказать помощь своим братьям [армянам] «потому что они христиане. Я грек».

Как сообщает Radio France Internationale, около 30 иностранных боевиков прибыли из Сирии, Ливана и Латинской Америки. Утверждается, что в России «Союз армян» составил список из 20 тысяч добровольцев, готовых сражаться за Армению. Более того, езидская община Армении, насчитывающая несколько десятков тысяч человек, «создала отряд добровольцев для боевых действий в Нагорном Карабахе, многие из которых были ранены в боях». Соответственно, это были в основном граждане разных стран армянского происхождения. Неудивительно, что сильная армянская диаспора сыграла в этом контексте неоспоримую роль. Помимо финансовой помощи, многие представители армянской диаспоры выразили готовность сражаться на стороне Армении в ответ на «Призыв к добровольному зачислению в армию Республики Армения», опубликованный правительством Армении 28 сентября .

Кроме того, основанная Вовой Вартановым и управляемая из Еревана, специальная военно-патриотическая общественная организация VoMA , сокращенно от Ողջ Մնալու Արվեստ (искусство оставаться в живых), обратилась к армянской диаспоре с призывом принять участие в курсах ускоренной военной подготовки, с целью создания горнострелкового батальона под командованием Министерства Обороны Армении.

По информации правоохранительных органов Азербайджанской Республики граждане Австралии, Беларуси, Бельгии, Бразилии, Канады, Кипра, Дании, Египта, Франции, Греции, Индии, Иордании, Ливана, Мексики, Российской Федерации, Испании, Швеции, Украины и США посетили такие учения для участия в войне в Карабахе. Большинство из 108 человек, прибывших в Армению, были гражданами этих стран армянского происхождения (89 человек). Остальные 19 граждан из Бразилии, Кипра, Египта, Франции, Греции, Индии, Мексики, Российской Федерации, Швеции, Украины и США не имели армянского происхождения. Однако ведётся расследование, и, скорее всего, в ближайшее время эти цифры увеличатся.

По большому счету, VoMA предпочитала держать режим тренировок в секрете, но её хорошо известные партизанские тренировки были подготовлены специально для горной и лесистой местности Карабаха. В средствах массовой информации рассказывалось о том, как один отряд, сформированный из прибывающих каждый день почти 70 новобранцев, приобретает в течение следующих 12 дней (из-за текущих условий; обычно это занимает шесть месяцев) знания и отработку основных фитнес-упражнений; учится маршировать как единое целое; участвовать в упражнениях с оружием; обучается боевой стрельбе; пехотной тактики; и альпинизму, проходит курс боевой медицинской подготовки. В завершение, добровольцы должны получить психологическую оценку, а затем, после прохождения курсов повышения квалификации, отправиться на передовую. Организация покрывала также стоимость командировочных расходов, всего необходимого оборудования и одежды для новобранцев. Похоже, что подавляющее большинство добровольцев, прибывающих в Армению для участия в продолжающихся боевых действиях, прошли подготовку в VoMA .

По информации на 25 октября, VoMA уже отправила на передовую три батальона, четвертый должен быть отправлен в ближайшие дни. По официальным данным, VoMA инициировала отправку тысяч новобранцев в Карабах во время боёв в апреле 2016 года. По данным Reuters, сотни членов диаспоры со всего мира, в том числе студент по имени Агаси Асатрян, проживший в Германии более семь лет, уже присоединился к тренингам, организованным Школой выживания VoMA. Карапет Агаджанян, боевой инструктор в Ереване, также сообщил Reuters, что около 10 ливанских армян, прибывших в Армению из Бейрута, после начала боевых действий в конце сентября, прошли подготовку в его лагере, чтобы после отправиться на передовую.

Активность VoMA в русскоязычных сегментах социальных сетей свидетельствует о том, что процесс набора включал территорию Российской Федерации. По словам организаторов, по окончании всех учебных курсов батальон был «введен в боевые действия на заданных территориях» под руководством Минобороны Армении. Однако самым интересным моментом, похоже, является возможность прохождения курсов и гражданами России. 9 и 25 октября, авиакомпания NordStar организовала чартерные рейсы «Москва – Ереван» для армян из Российской Федерации. В сопроводительном обращении подчеркивается, что «участие в курсах ускоренной военной подготовки и дальнейшее членство в добровольческом батальоне является бесплатным». Достаточно сказать, что согласно части 2 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации «участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, наказывается лишением свободы на срок до трёх лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет». Однако один из граждан Российской Федерации армянского происхождения, 55-летний Ваган, считал, что, в отличие от наёмников, он не получал никакой оплаты за свою деятельность, следовательно, он не совершал преступления, являясь «наёмником».

28 сентября президент «Союза армян России» Ара Абрамян объявил, что 20,000 российских армян собираются отправиться в Армению и сражаться за режим на оккупированных территориях Азербайджана. Он также упомянул, что около 1,000 россиян также хотели присоединиться, но их предложение было отклонено Арменией. По словам Ара Абрамяна, они планировали попросить военный транспорт. 29 сентября российские армяне, в том числе некоторые члены партии АРФ Дашнакцутюн, вылетели из Сочи в Ереван для участия в качестве добровольцев в боевых действиях.

30 сентября 8,000 армян из региона Самцхе-Джавахети в Грузии, вместе со 120 тоннами гуманитарной помощи, собранной армянской диаспорой, отправились в Армению, чтобы добровольно участвовать в войне.

Точно так же можно найти размещенную армянами информацию о благосклонном отношении иранских армян. Например, один из армянских пользователей социальных сетей разместил фотографию «визы» для въезда на оккупированные азербайджанские территории (так называемую «Республику Арцах») во время войны. Было заявлено, что целью размещения иранцем фотографии с «визой» было подчеркнуть «факт» существования непризнанной, так называемой «республики».

В дополнение к свидетельствам, которые сами члены диаспоры публикуют в социальных сетях, активно продвигая идею и объявляя о количестве тех, кто присоединяется к военным, чтобы воевать на стороне Армении, также можно увидеть интервью с отдельными иностранными гражданами армянского происхождения, принимающими участие в конфликте. Анонимный респондент упомянул, что есть много несовершеннолетних из Греции, которые хотят бороться на стороне Армении против Азербайджана. По данным информационного агентства Sputnik Hellas, не менее 500–800 граждан Греции заявили, что готовы присоединиться к армянской армии «для борьбы с турками». Согласно тому же источнику, 30 сентября, во время митинга армян на площади Синтагма в центре Афин, 16-летний грек Армен Панутарян, еще не окончивший школу, объявил, что также поедет воевать за Армению. Кроме того, по словам руководителя культурного центра «Аястан» в Греции, Минаса Ованнисяна, местные армяне призвали своих соотечественников добровольно вступить в армянскую армию. За три дня на призыв ответили более 100 человек. «Greek City Times» осветил похожую историю, на этот раз с участием греческих граждан армянского происхождения, переехавших в Грецию 28 лет назад. Субъект этой истории, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что лично знает «30–35 армян-греков» и еще «15–20 этнических греков», которые были готовы отправиться воевать на международно признанных территориях Азербайджана.

Как сообщает BBC News Russia, журналисты встретили четырех членов международного байкерского клуба Армения в мэрии Гориса; они приехали в страну из Ливана и США, чтобы помочь своим соотечественникам. Анонимные респонденты заявили, что, если бы возникла необходимость участвовать в боевых действиях, они бы, вероятно, приняли участие.

4 октября группа французских добровольцев-медиков прибыла в оккупированный Ханкенди, чтобы помочь местным армянским солдатам. Французские граждане армянского происхождения также собираются присоединиться к военным действиям армянского режима на оккупированных территориях Азербайджана. По данным France 24 и Новая Газета, несколько мужчин с французским гражданством активно участвовали в боевых действиях против Азербайджана. Например, французский армянин Артур Оганисян сообщил корреспонденту, что он просто приехал в Армению, не предъявив никаких документов, получил автомат и пошел в армию. Он упомянул, что два его брата также участвуют в боевых действиях. Информационное агентство France24 опубликовало несколько видеорепортажей, в которых рассказываются истории ветерана войны по имени Вардан и 28-летнего гражданина Франции Сипана Мурадяна, которые вернулись на родину для участия в войне, присоединившись к группе добровольцев. Французское информационное агентство Liberation также сообщило о Марке де Каккере-Вальменир, печально известном неонацисте и лидере ультраправой группировки Zouaves Paris (ZVP), который пошёл сражаться на стороне Армении, и опубликовал фотографию в социальных сетях как свидетельство его присутствия на оккупированных территориях Азербайджана, и участия в боевых действий на территории непризнанной, так называемой «Республики Арцах».

Статья в испанском El Confidencial повествует историю Заре, который также воевал на стороне Армении в последний год карабахской войны (1988–1994), и прибыл воевать в Нагорный Карабах из Барселоны, Испании. Он упоминает, что видел соотечественников из Бельгии и США. Ануш, еще один член армянской диаспоры в Испании, также с гордостью рассказывает историю о «храбрых армянах, живущих за границей», которые были готовы мобилизоваться для войны на территориях, юридически не принадлежащих государству Армения. В их числе и её отец. Автор также утверждает, что, согласно имеющимся источникам, несколько десятков армян в Испании всерьез подумывали о поездке в Армению в качестве добровольцев, хотя и не обязательно на передовой линии. Однако, учитывая острую потребность армянской армии в людях и непрекращающиеся призывы премьер-министра Никола Пашиняна к своим соотечественникам сформировать военные группировки, вероятность отправки этих добровольцев на передовую линию очень высока. Другой источник, на этот раз из Аргентины, в заголовке отчета, целью которого является продемонстрировать текущий конфликт по фотографиям с обеих сторон, также упомянул, что «армяне возвращаются домой и записываются в качестве добровольцев или резервистов». Сам заголовок, хотя и не содержит открытого сообщения, ясно указывает на призыв к армянам, живущим за границей. Более того, описание тех, кто уже вернулся в Армению, как героев и демонстрация их фотографий во время тренировок, побуждает армян, живущих за границей, рассмотреть этот вариант и искать способы вступить в армию.

Таким образом, из открытых источников следует, что члены армянской диаспоры очень хотели приехать и участвовать в войне в Карабахе. По словам главы партии Армянской революционной федерации Ливана, депутата Акопа Пакрадуняна, не было никакой организации, которая бы регистрировала или отправляла добровольцев из Ливана, но, по крайней мере, 20 человек из Бейрута индивидуально выехали в Ереван с целью участия в боевых действиях на Армянской стороне.

Заключение

Этот отчёт показал, что Армении удалось мобилизовать наёмников и иностранных боевиков для борьбы против Азербайджана в Карабахе.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на брифинге 30 октября 2020 года заявил, что около 10 иностранных граждан участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Армении в Карабахе. Эти наёмники были гражданами Франции, США, Греции, Грузии, Ливана, Сирии и Беларуси. Они объявлены в международный розыск. В связи с тем, что эти лица участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Армении в Карабахе, «по имеющимся фактам были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, и в перечисленные страны были направлены запросы в рамках договоров о взаимной помощи в правовой сфере».

Таким образом, Армения и её диаспора были вовлечены в процесс вербовки, использования, финансирования и обучения наёмников и иностранных боевиков, как на местном уровне, так и за рубежом с целью участия в согласованном акте насилия, направленном на подрыв территориальной целостности Азербайджана. Это грубое нарушение международного права, международного гуманитарного права, международного права в области прав человека и международного беженского права. При этом важно также подчеркнуть, что Армения, недавно ратифицировавшая Конвенцию, нарушила Статью 5, в которой подчёркивается, что государства-участники обязаны не вербовать, не использовать, не финансировать и не обучать наёмников.