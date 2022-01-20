Армения без предварительных условий готова начать процесс демаркации границы с Азербайджаном

Армения без предварительных условий готова начать процесс демаркации государственной границы c Азербайджаном.

Армения без предварительных условий готова начать процесс демаркации государственной границы c Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.

"По вопросу демаркации Армения не имеет предварительных условий. Речь идет о договоренностях. В заявлении от 26 ноября президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении, отмечено, что стороны договорились предпринять шаги по стабилизации и повышению безопасности в армяно-азербайджанской пограничной зоне и работать над формированием трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации", - отметил он.