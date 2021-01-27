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Армении передали тело 31 военнослужащего

Армении передали тело 31 военнослужащего 26 января Армении были переданы тела еще 31 армянского военнослужащего, погибшего в карабахской войне
Карабах
27 января 2021 г. 06:10
Армении передали тело 31 военнослужащего

26 января Армении были переданы тела еще 31 армянского военнослужащего, погибшего в карабахской войне.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

Арсен Гукасян, родственник одного из армянских военнослужащих, пропавших без вести во время войны, заявил, что на некоторых телах есть документы. Он отметил, что поиск пропавших без вести армянских военнослужащих будет продолжен сегодня.

Напомним, что родители некоторых армянских военнослужащих, участвовавших в карабахской войне, недовольны тем, что их детей не нашли. Они неоднократно протестовали в Ереване и встречались с представителями правительства, в том числе с премьер-министром Николом Пашиняном. Однако родители военнослужащих остались недовольны встречами. В настоящее время родители присоединились к поискам пропавших без вести армянских военнослужащих в Карабахе.

Армения признала, что число военнослужащих, погибших в карабахской войне, достигло 3 600 человек.

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Версия на азербайджанском языке Daha 31 erməni hərbçinin meyiti Ermənistana təhvil verilib

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