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Анар Керимов: ЮНЕСКО должна потребовать у Армении карту заминированных территорий

Анар Керимов: ЮНЕСКО должна потребовать у Армении карту заминированных территорий "Журналисты не должны становиться жертвами ввиду своей профессиональной деятельности. Убийство двух азербайджанских журналистов в Кельбаджаре является еще одним доказательством того, что Армения не соблюдает свои обязательства”.
Карабах
5 июня 2021 г. 11:57
Анар Керимов: ЮНЕСКО должна потребовать у Армении карту заминированных территорий

"Журналисты не должны становиться жертвами ввиду своей профессиональной деятельности. Убийство двух азербайджанских журналистов в Кельбаджаре является еще одним доказательством того, что Армения не соблюдает свои обязательства”.

По сообщению Report, такое заявление опубликовал на своей странице в Твиттер министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

"Чтобы спасти жизнь людей, ЮНЕСКО должна потребовать у Армении карту заминированных территорий”, - написал министр.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Minister of Culture calls on UNESCO to demand maps of landmines from Armenia
Версия на азербайджанском языке Anar Kərimov: “UNESCO Ermənistandan minaların xəritəsini tələb etməlidir”

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