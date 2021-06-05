Анар Керимов: ЮНЕСКО должна потребовать у Армении карту заминированных территорий

"Журналисты не должны становиться жертвами ввиду своей профессиональной деятельности. Убийство двух азербайджанских журналистов в Кельбаджаре является еще одним доказательством того, что Армения не соблюдает свои обязательства”.

"Журналисты не должны становиться жертвами ввиду своей профессиональной деятельности. Убийство двух азербайджанских журналистов в Кельбаджаре является еще одним доказательством того, что Армения не соблюдает свои обязательства”.

По сообщению Report, такое заявление опубликовал на своей странице в Твиттер министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

"Чтобы спасти жизнь людей, ЮНЕСКО должна потребовать у Армении карту заминированных территорий”, - написал министр.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.