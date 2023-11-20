Анар Эйвазов: После окончания Отечественной войны более трехсот человек стали жертвами мин

После окончания Отечественной войны 2020 года более трехсот человек стали жертвами мин на освобожденных территориях Азербайджана.
Как передает Report, об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Анар Эйвазов.
По его словам, на освобожденных территориях до сих пор было обнаружено более 10 тыс. противопехотных мин, более 3 тыс. противотанковых мин.
"В ходе проверки на освобожденных территориях азербайджанской армией совместно с российскими миротворцами были обнаружены большое число оружия, боеприпасов и военной техники",- сказал он.
По его словам, после завершения войны ведутся мероприятия по благоустройству на освобожденных территориях в Карабахе, очистка от мин и неразорвавшихся боеприпасов, строятся дороги и коммуникации.