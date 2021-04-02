ANAMA: В Шушу была сброшена ракета "Искандер-М"

"Во время операции по очистке от боеприпасов, проведенной Агентством в Шуше 15 марта, были обнаружены обломки ракет в двух разных местах".

"Во время операции по очистке от боеприпасов, проведенной Агентством в Шуше 15 марта, были обнаружены обломки ракет в двух разных местах".

Об этом заявил начальник оперативного штаба Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Идрис Исмайлов.

Он отметил, что в ходе расследования был проверен индексный код "9М723" на ракете:

"Было установлено, что это обломки ракеты "Искандер". Эти обломки находятся на расстоянии 780 метров друг от друга. В результате последнего расследования был сделан вывод, что обломки относятся к ракете "Искандер-М". В настоящее время на месте взрыва и вокруг него проводятся предварительные исследования".