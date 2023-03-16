ANAMA: С ноября 2020 года в результате взрыва мин погибли 49 человек

С ноября 2020 года по настоящее время в результате взрыва мин погибли 49 человек.

С ноября 2020 года по настоящее время в результате взрыва мин погибли 49 человек.

Как передает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

"С ноября 2020 года в результате взрыва мин погибли 47, а сегодня в Агдаме при подрыве мины погибли еще 2 человека", - подчеркнул председатель правления ANAMA.