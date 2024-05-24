Посол Украины: Ирпень и Лачын могут стать городами-побратимами

Украинский Ирпень и Лачын могут стать городами-побратимами, ведется соответствующая работа.

Украинский Ирпень и Лачын могут стать городами-побратимами, ведется соответствующая работа.

Как сообщает Report, об этом новоназначенный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что планировал совершить свой первый региональный визит в Карабах в статусе посла Украины в Азербайджане.

"Сегодня по приглашению руководства Азербайджана мы с военным атташе полковником Юрием Супруном реализуем этот план. Утром мы прибыли в новый аэропорт города Зангилан, а оттуда отправились в живописный город Лачын", - написал посол.

По его словам, ведется работа над тем, чтобы Лачын и украинский Ирпень стали городами-побратимами в ближайшем будущем: "Эти города имеют успешный опыт восстановления и реализации масштабных инфраструктурных проектов. Уверен, что такое межрегиональное сотрудничество станет еще одним шагом, направленным на углубление стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном", - подчеркнул Гусев.