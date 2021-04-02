ANAMA: Нам неизвестно, когда и с какой точки были выпущены ракеты "Искандер"

"Нам неизвестно, откуда с Армении была выпущена ракета "Искандер".
Как передает Report, об этом сказал начальник оперативного штаба Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Идрис Исмаилов.
Он сказал, что уточнить, с какой точки Армении были выпущены ракеты, можно с помощью специальных радаров:
"Сейчас у нас не имеется такой информации. Нам неизвестно когда и с какого направления были выпущены ракеты. ANAMA выполняет гуманитарные операции по очистке".