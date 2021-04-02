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ANAMA: Нам неизвестно, когда и с какой точки были выпущены ракеты "Искандер"

ANAMA: Нам неизвестно, когда и с какой точки были выпущены ракеты "Искандер" "Нам неизвестно когда и с какого направления были выпущены ракеты"
Карабах
2 апреля 2021 г. 10:31
ANAMA: Нам неизвестно, когда и с какой точки были выпущены ракеты Искандер
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"Нам неизвестно, откуда с Армении была выпущена ракета "Искандер".

Как передает Report, об этом сказал начальник оперативного штаба Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Идрис Исмаилов.

Он сказал, что уточнить, с какой точки Армении были выпущены ракеты, можно с помощью специальных радаров:

"Сейчас у нас не имеется такой информации. Нам неизвестно когда и с какого направления были выпущены ракеты. ANAMA выполняет гуманитарные операции по очистке".

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Версия на азербайджанском языке ANAMA: "İskəndər" raketlərinin hansı tarixdə, hansı istiqamətdən atıldığı bizə məlum deyil

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