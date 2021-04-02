ANAMA: Нам неизвестно, когда и с какой точки были выпущены ракеты "Искандер"

ANAMA: Нам неизвестно, когда и с какой точки были выпущены ракеты "Искандер"

"Нам неизвестно когда и с какого направления были выпущены ракеты"

https://static.report.az/photo/563eff31-3a3f-3b63-9845-5781f5eea280.jfif https://static.report.az/photo/563eff31-3a3f-3b63-9845-5781f5eea280.jfif

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"Нам неизвестно, откуда с Армении была выпущена ракета "Искандер". Как передает Report, об этом сказал начальник оперативного штаба Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Идрис Исмаилов. Он сказал, что уточнить, с какой точки Армении были выпущены ракеты, можно с помощью специальных радаров: "Сейчас у нас не имеется такой информации. Нам неизвестно когда и с какого направления были выпущены ракеты. ANAMA выполняет гуманитарные операции по очистке". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке ANAMA: "İskəndər" raketlərinin hansı tarixdə, hansı istiqamətdən atıldığı bizə məlum deyil